سليانة: موسم فلاحي واعد وأفضل من السنة المنقضية

وصف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري الموسم الفلاحى الحالي بولاية سليانة ب"الواعد" وافضل من موسم السنة المنقضية.وبين في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الاستعدادات لا تزال جارية لإنجاح هذا الموسم خاصة بمراكز التجميع، وانه تم تكثيف الحملات التحسيسية المتعلّقة بتعديل آلات الحصاد بهدف التقليص من الضياع في المحصول، واشار في المقابل الى أنّ نسبة تقدم مسح المسالك الفلاحية لا تزال دون المأمول والى ارتفاع سعر أسلاك الربط المخصّصة لربط التبن.واكد على ان الموسم الفلاحي بكامل ولايات الشمال الغربي يعد "طيبا"، مشيرا الى ان صابة الموسم المنقضي على الصعيد الوطني بلغت 12 مليون قنطار.وأوضح البوبكري أن تزايد الإنتاج والإنتاجية تساهم في تقدم الاقتصاد الوطني وفي تخفيض التوريد، ممّا يستوجب تضافر جهود كافة الهياكل المتدخلة.