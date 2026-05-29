JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:45 Tunis

سيدي بوزيد: استقرار الوضع الصحي لسبعة أشخاص من عائلة واحدة أصيبوا بتسمّم غذائي (المديرالجهوي للصحة)

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/hopitalsidibouziiiid.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Mai 2026 - 14:35 قراءة: 1 د, 8 ث
      
أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، الدكتور سالم نصري، بأنّ الحالة الصحية لسبعة أشخاص أصيبوا بتسمّم غذائي، مساء أمس الخميس، مستقرة، حيث غادر  ثلاثة منهم المستشفى ومن المنتظر أن يغادر ثلاثة آخرون خلال الساعات القليلة القادمة، بينما ستبقى حالة وحيدة تحت الرعاية الطبية خلال الـ24 ساعة القادمة. 
وبيّن نصري، في تصريح لصحفية وكالة "وات"، أنّه تم رفع عيّنات للتحليل من مختلف مكوّنات الأكلة التي تناولها المصابون للوقوف على السبب الحقيقي لحالة التسمّم التي راح ضحيّتها شخصان من نفس العائلة.
وأشار الى أنّ أعراضا جانبية سريعة ظهرت على المصابين على مستوى التنفس والقلب والأعصاب، ليتم نقلهم إلى المستشفى المحلي بالمكناسي أين تلقوا الإسعافات الأولية، ثم تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بعد أن تبيّن أن حالتهم تتطلب العناية المركزة بقسم الاستعجالي.

وأوضح أنه خلافا لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تحتوي الوجبة التي تناولتها العائلة على "الدلاع"، ومتكوّنة من "الكسكسي" و"العصبان" و"سلطة خضراء" ومشروبات غازية، مؤكدا أنّ الادارة الجهوية للصحة والهيئة الوطنية للسلامة الصحيّة للمنتجات الغذائية  تكفلتا بإنجاز بحث ميداني وأخذ عيّنات للتحليل على المستويين الجهوي والمركزي.
وأفاد بأنّه تمت إحالة جثتي فردي العائلة الذين راحا ضحية هذا التسمّم على الطب الشرعي، لافتا إلى أنّه لا يمكن الإفصاح عن الاسباب الرئيسية للوفاة إلا بعد صدور نتائج التحاليل.
يذكر أنّ معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد سجّلت مساء أمس الخميس حالتي وفاة نتيجة تسمّم غذائي تعرّض له 9 أشخاص من عائلة واحدة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330149

babnet

كل الأخبار...

14:45 - أيام 77 المسرحية في دورتها الثانية عشرة والأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان : برنامج ثري وتكريمات
14:45 - الكاش" خارج المسالك البنكية.. عبء متزايد على الدولة والفئات الضعيفة
14:39 - تراجع القروض البنكية الممنوحة للأفراد في تونس خلال الثلاثي الأول من 2026
14:35 - سيدي بوزيد: استقرار الوضع الصحي لسبعة أشخاص من عائلة واحدة أصيبوا بتسمّم غذائي (المديرالجهوي للصحة)
14:04 - سليانة: موسم فلاحي واعد وأفضل من السنة المنقضية
13:44 - وزارة الشباب والرياضة تفتح اربع مناظرات خارجية بالملفات للانتداب تشمل 1245 خطة في اختصاصات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة
13:16 - اطلاق استبيان وطني لفائدة المؤسسات التونسية لتشخيص عوائق التجارة الإلكترونية العابرة للحدود
13:00 - الاطاحة بمنحرف خطير روع أصحاب المقاهي ورواد "المدينة العربي"
12:58 - من الإقصاء الفوري إلى الحرمان من الترسيم لخمس سنوات: وزارة التربية تذكّر بعقوبات الغش في البكالوريا
12:43 - تونس تؤكد التزامها المتواصل بدعم عمليات حفظ السلام الدولية بمناسبة يوم حفظة السلام الأممي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 29 ماي 2026 | 12 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:18
19:33
16:07
12:24
05:03
03:15
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet31°
30° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-18
31°-19
30°-20
32°-20
35°-22
  • Avoirs en devises 25488,1
  • (26/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39467 DT
  • (26/05)
  • 1 $ = 2,89610 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/05)     1028,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/05)   29678 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No