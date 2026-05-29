سيدي بوزيد: استقرار الوضع الصحي لسبعة أشخاص من عائلة واحدة أصيبوا بتسمّم غذائي (المديرالجهوي للصحة)

أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، الدكتور سالم نصري، بأنّ الحالة الصحية لسبعة أشخاص أصيبوا بتسمّم غذائي، مساء أمس الخميس، مستقرة، حيث غادر ثلاثة منهم المستشفى ومن المنتظر أن يغادر ثلاثة آخرون خلال الساعات القليلة القادمة، بينما ستبقى حالة وحيدة تحت الرعاية الطبية خلال الـ24 ساعة القادمة.وبيّن نصري، في تصريح لصحفية وكالة "وات"، أنّه تم رفع عيّنات للتحليل من مختلف مكوّنات الأكلة التي تناولها المصابون للوقوف على السبب الحقيقي لحالة التسمّم التي راح ضحيّتها شخصان من نفس العائلة.وأشار الى أنّ أعراضا جانبية سريعة ظهرت على المصابين على مستوى التنفس والقلب والأعصاب، ليتم نقلهم إلى المستشفى المحلي بالمكناسي أين تلقوا الإسعافات الأولية، ثم تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بعد أن تبيّن أن حالتهم تتطلب العناية المركزة بقسم الاستعجالي.وأوضح أنه خلافا لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تحتوي الوجبة التي تناولتها العائلة على "الدلاع"، ومتكوّنة من "الكسكسي" و"العصبان" و"سلطة خضراء" ومشروبات غازية، مؤكدا أنّ الادارة الجهوية للصحة والهيئة الوطنية للسلامة الصحيّة للمنتجات الغذائية تكفلتا بإنجاز بحث ميداني وأخذ عيّنات للتحليل على المستويين الجهوي والمركزي.وأفاد بأنّه تمت إحالة جثتي فردي العائلة الذين راحا ضحية هذا التسمّم على الطب الشرعي، لافتا إلى أنّه لا يمكن الإفصاح عن الاسباب الرئيسية للوفاة إلا بعد صدور نتائج التحاليل.يذكر أنّ معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد سجّلت مساء أمس الخميس حالتي وفاة نتيجة تسمّم غذائي تعرّض له 9 أشخاص من عائلة واحدة.