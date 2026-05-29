وزارة الشباب والرياضة تفتح اربع مناظرات خارجية بالملفات للانتداب تشمل 1245 خطة في اختصاصات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة

أعلنت وزارة الشّباب والرّياضة، وفق ما صدر في العدد الأخير من الرّائد الرّسمي للجمهوريّة الّتونسيّة، عن فتح أربع مناظرات خارجيّة بالملفّات لتعزيز الإطار البشري التّابع لها، تشمل في الإجمال الانتداب في 1245 خطّة تتوزّع على عدّة اختصاصات في مجالات الرّياضة والتّربية البدنيّة والشّباب والطّفولة.

وسيجري في إطار هذه المناظرات الأربع انتداب 141 في خطّة أستاذ في الرياضة و160 في خطة أساتذة للشباب والطفولة و940 في خطة أساتذة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية و4 في خطّة معلّمين أول تربية بدينّة، وفق ما ورد بالرّائد الرّسمي عدد 53 الصادر يوم 26 ماي 2026.


وستفتح وزارة الشباب والرياضة المناظرات الخارجية بالملفات الاربع للانتداب يوم 29 جويلية 2026 والأيّام الموالية، على ان تختتم قائمة التّرشحات عن بعد يوم 29 جوان 2026 في حين تمّ تحديد آخر أجل لقبول ملفّات التّرشح يوم 1 جويلية 2026، باستثناء مناظرة انتداب معلّمين أول تربية بدنيّة التي حدّد آخر أجل فيها لقبول ملفّات التّرشح يوم 2 جويلية 2026، حسب المصدر ذاته.
