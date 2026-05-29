تونس تؤكد التزامها المتواصل بدعم عمليات حفظ السلام الدولية بمناسبة يوم حفظة السلام الأممي

Publié le Vendredi 29 Mai 2026 - 12:43
      
أكدت تونس، اليوم الجمعة، بمناسبة إحياء اليوم الدولي لحفظة السلام، اعتزازها بإسهاماتها التاريخية والمتواصلة في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ الاستقلال سنة 1956، مجددة التزامها بمواصلة الانخراط الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم.

وجددت تونس، في بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ترحمها على أرواح حفظة السلام الذين قضوا أثناء أداء مهامهم تحت راية الأمم المتحدة، معبرة عن تقديرها للدور الأساسي الذي يضطلعون به في حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار وإحياء الأمل في المناطق المتضررة من النزاعات.


وأكدت أن الحضور المتواصل للقوات العسكرية والأمنية التونسية في مختلف بعثات حفظ السلام الأممية، خاصة في القارة الإفريقية، يعكس الاعتراف الدولي بالكفاءة والانضباط اللذين يتمتع بهما العسكريون وأعوان الأمن التونسيون، فضلا عن التزامهم بالمبادئ الإنسانية التي تقوم عليها الأمم المتحدة



كما شددت تونس على تمسكها بدعم مقاربة أممية شاملة تقوم على تعزيز الحلول السياسية المستدامة والتنسيق بين مختلف الأطراف، مع احترام سيادة الدول وخصوصياتها الوطنية، مؤكدة أهمية الاستثمار في العنصر البشري ودعم قدرات حفظة السلام، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في مختلف مستويات عمليات حفظ السلام

ودعت، في هذا السياق، إلى مزيد تطوير عمليات حفظ السلام من خلال توفير التمويل المستدام والوسائل اللوجستية الحديثة والتفويضات الواضحة، بما يضمن نجاعة هذه العمليات وقدرتها على مواجهة التحديات المختلفة والانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام.
الجمعة 29 ماي 2026 | 12 ذو الحجة 1447
