من الإقصاء الفوري إلى الحرمان من الترسيم لخمس سنوات: وزارة التربية تذكّر بعقوبات الغش في البكالوريا

حذّرت وزارة التربية، أمس الخميس، المترشحين لاجتياز امتحان الباكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش بما في ذلك اصطحاب جهاز الكتروني أو وسيلة اتصال الى مركز الامتحان ، والتي تعرض مرتكبيها الى عقوبات تصل الى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة و 5 سنوات.وأوضحت الوزارة، في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للامتحانات، أن العقوبات تبدأ بالإيقاف الفوري للمترشح عن مواصلة اجتياز الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات، مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى المعاهد العمومية والخاصة.وبينت أن محاولة الغش تعرض صاحبها الى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية ويعاقب مرتكبو الغش بتحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنتين و5 سنوات مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية ويتعرض المترشحون الذين يظهر عليهم سوء السلوك الى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين بين سنة و 3 سنوات مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية.كما يعاقب المترشحون المتركبين لمحاولة غش مقترنة بسوء سلوك الى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنتين و5 سنوات مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية ويحجر الترسيم لمرتكبي الغش المقترن بسوء السلوك الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 3 و 5 سنوات مع الرفت من جميع المعاهد العمومية.وبالنسبة للمترشحين بصفة فردية، فيعاقب مرتكبي محاولة الغش او سوء السلوك او محاولة الغش المقترن بسوء السلوك او الغش المقترن بسوء السلوك بتحجير الترسيم في امتحان الباكالوريا لمدة 5 سنوات علاوة على التتبعات الجزائية عند الاقتضاء .وذكرت الوزارة أن كل ارتكاب للغش أو محاولة الغش بما في ذلك اصطحاب جهاز الكتروني او وسيلة اتصال الى مركز الامتحان وكل ارتكاب لسوء سلوك او تعطيل للسير العادي للامتحان يعرض مرتكبوهم الى العقوبات الواردة في الفصل 19 من القرار المؤرخ في 29 مارس 2021 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا.ولفتت الى أنه في حال ثبوت تعمد قيام المترشح بتحميل كامل اختبار الحصة او جزء منه على جهاز الكتروني اثناء سير الاختبار او استعمال هاتف جوال او جهاز الكتروني مع تجهيزات اخرى خصوصية تستعمل اساسا للغش الالكتروني على غرار السماعات والاسلاك يتولى رئيس مركز الاختبار حجز كامل التجهيزات وايقاف المترشح فورا عن مواصلة اجتياز بقية مواد الامتحان في الدورتين واتخاذ العقوبات الواردة في الفصل.وحذّرت من ان الاعتداء المادي على اطار الاشراف والمراقبة باستعمال العنف اللفظي او البدي يتم ايقاف المترشح فورا عن مواصلة اجتياز بقية مواد الامتحان في الدورتين واتخاذ العقوبات الواردة بذات الفصل، مؤكدة انه يحجر اصطحاب أي جهاز الكتروني الى مركز الامتحان بما في ذلك الهاتف الجوال واللوجة الرقمية والحاسوب والساعة الالكترونية والقلم الالكتروني باستثناء الآلة الحاسبة التي يجب أن تكون مؤشرة وكل تجاوز لهذا الاجراء يعد حسب قولها محاولة غش يعاقب عليها مرتكبوها.