كأس إفريقيا للأمم 2026 (اقل من 17 سنة): انسحاب المنتخب الجزائري من الدور ربع النهائي أمام تنزانيا

فشل المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 17 سنة في التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا للأمم 2026, بعد انهزامه أمام نظيره التنزاني بضربات الترجيح 3-4 (3-3 بعد الوقت القانوني), اليوم الأحد في ربع النهائي.
وسجلت أهداف المباراة من طرف محمد فالمي (د 4 و 40) و بن رمضان (د 65) للجزائر, وكذا أتانازي (د 25 و 61) و مبالاسالو (د 45+8) لتنزانيا.
وفي الدور نصف النهائي, ستواجه تنزانيا, الفائز من المباراة الأخرى في ربع النهائي بين كوت ديفوار ومصر.

وضمنت المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي تأهلها مباشرة إلى كأس العالم لأقل من 17 سنة, فيما تحصل منتخبا موزمبيق و أوغندا على بطاقتين إضافيتين عقب فوزهما في مباراتي الباراج على إثيوبيا (2-1) وغانا (3-2).
