الاطاحة بمنحرف خطير روع أصحاب المقاهي ورواد "المدينة العربي"

Publié le Vendredi 29 Mai 2026 - 13:00
      
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة، أول أمس، في إلقاء القبض على عنصر إجرامي خطير تورط في تنفيذ سلسلة من السرقات والاعتداءات بقلب "المدينة العربي" بالعاصمة.

وجاءت عملية الإيقاف بعد بناءً على تحريات ميدانية دقيقة وتتبع لشكاوى تقدم بها عدد من أصحاب المحلات والمواطنين. وتفيد المعطيات الأولية بأن المظنون فيه تخصّص في استهداف المقاهي والمحلات التجارية بالمنطقة، مستغلاً حركية المكان لتنفيذ سرقاته.


وبتعميق الأبحاث مع الموقوف، تبيّن أنه ليس غريباً عن الدوائر الأمنية، حيث اتضح تورطه في
سلسلة من سرقات المقاهي بالمدينة العتيقة (المدينة العربي) وقضايا نشل وسلب باستعمال القوة استهدفت عدداً من المارة ورواد المنطقة.



باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه ومباشرة قضية عدلية في شأنه، في انتظار استكمال التحقيقات وإحالته على أنظار العدالة .
