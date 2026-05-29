أيام 77 المسرحية في دورتها الثانية عشرة والأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان : برنامج ثري وتكريمات

تلتئم أيام 77 المسرحية في دورتها الثانية عشرة من 10 إلى 20 جوان وهي الدورة الأولى دوليا لهذه التظاهرة التي يسعى القائمون عليها إلى الانفتاح على تجارب مغايرة تثري مسارها.وتحل فلسطين ضيف شرف الدورة الحالية التي تستضيف عددا من الفنانين العرب المختصين في فنون المسرح والفرجة من مصر والأردن.ويتضمن برنامج هذا المهرجان الذي يترأسه الفنان معز الڨديري وتشرف على إدارته عفراء ڨعدان، جانبا تكوينيا يتوزع إلى مجموعة من الدروس المتخصصة والورشات تشمل مختلف التعبيرات الفنية مع انفتاح على عوالم بصرية وجمالية تهم صناعة الأفلام.وفي هذا الإطار سيكون المشاركون في الدورة على موعد مع دورة في إنتاج وعرض الأفلام القصيرة وورشة في تقنيات "سينما الموبايل" يؤطرها الممثل وتقني المونتاج الأردني منذر خليل مصطفى، وذلك من 17 إلى 19 جوان القادم، وتجمع هذه التجربة بين التكوين النظري والتطبيق العملي بإشراف ومتابعة من المخرج المسرحي معز الڨديري على مستوى الأداء وتوجيه المشاركين.وتشمل البرمجة كذلك إقامة فنية في الرقص التقليدي بإمضاء كل من مصممة الرقص شيماء العوني والفنان المسرحي والأداء الحركي المعاصر هيثم بوغالمي من 15 إلى 20 جوان 2026. كما تلتئم ضمن أيام 77 المسرحية عددا من الجلسات الحوارية والدروس المتخصصة، حيث يلتقي جمهور الفن الرابع المسرحي الفلسطيني غنام غنام في "ماستر كلاس" عن "المسرح العربي بين التأثر والهوية؟" يوم الجمعة 12 جوان المقبل، وذلك على إثر عرضه المبرمج في أيام 77 المسرحية "بأم عيني – 1948"، وتقدم الدكتورة والأكاديمية في العلوم السمعية البصرية منى الصبان "ماستر كلاس" حول الصناعة السينمائية في العالم العربي "المزايا والعوائق" وذلك يوم الأربعاء 17 جوان 2026.وفق بلاغ صادر عن المنظمين، تستعد أيام 77 المسرحية للإعلان عن "مختبر 77" في حفل افتتاح الدورة وسيكون هذا المختبر الإبداعي حاضنة مشاريع ترافق في دورة تدريبية مكثفة لعشرة أيام 7 مؤلفين و7 مخرجين مسرحيين في رحلة تنفيذ عمل مسرحي بالتعاون مع طلبة "مدرسة 77"، وسيتم تطوير المشاريع المختارة وعرضها في أكتوبر 2026 مع تبني مؤسسة "إنتاج 77" أفضل هذه الأعمال وتتولى إنتاجه وتوزيعه.وتستعرض أيام 77 المسرحية خلال فعالياتها جوهر عملها كمنصة للتكوين والإبداع واكتشاف أصوات فنية جديدة عبر برمجة مشاريع نهاية السنة لطلبة "مدرسة 77"، وتتمثل في 23 عرضا مسرحيا يقدمها ممثلون بنفس احترافي أمام الجمهور ومهنيي القطاع الثقافي، منها مشاريع طلبة السنوات الأولى والثانية والثالثة مع مشروع تخرج الدفعة الثانية من "مدرسة 77" العرض المسرحي "O".وبالتوازي مع عروض "مدرسة 77"، تستقبل الدورة إنتاجات تونسية وعربية تترجم انفتاحها في نسختها الدولية الأولى على تجارب فنية متعددة من فنون الأداء والفرجة، منها العرض الكوريغرافي "فلاّڨ" للفنان التونسي هيثم بوغالمي، وعرض "حزام" للفنانة الكوريغرافية شيماء العوني، ومسرحية "بين أثر ين" ليوسف بوڨرة، والعرض العربي الوحيد المبرمج في هذه الدورة "بأم عيني - 1948" للمسرحي الفلسطيني غنام غنام الذي تندرج استضافته في إطار التزام أيام 77 المسرحية بمبادئ المقاومة الثقافية ومناصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها فلسطين وشعبها الأبي.وسيتم خلال الدورة تكريم عدد من المسرحيين والنقاد المسرحيين في حفلي الافتتاح والاختتام. وتضم قائمة المكرمين كلا من سيدة المسرح منى نور الدين، وتوفيق الجبالي صاحب فضاء التياترو أول فضاء مسرحي مستقل في تونس والعالم العربي وقائمة النقاد محمد مؤمن وفوزية المزي ولطفي العربي السنوسي وذلك إلى جانب تكريم المسرحي غنام غنام ممثل ضيف شرف المهرجان فلسطين يوم 12 جوان القادم على إثر عرضه المسرحي "بأم عيني - 1948".مر