Babnet

الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام الجولة 28

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f4f6a7cfa671.21763795_ijepkmogqlfhn.jpg>
Publié le Vendredi 01 Mai 2026 - 19:52
      
تُجرى مباريات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على دفعتين، يومي الأحد 3 ماي 2026 والاثنين 4 ماي 2026، انطلاقًا من الساعة الرابعة بعد الظهر (16:00).

الأحد 3 ماي 2026

* ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الإفريقي – الملعب التونسي
الحكم: نضال باللطيف

حكم الفار: أمير الوصيف

* ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الرياضي الصفاقسي – الأولمبي الباجي
الحكم: سيف الورتاني
حكم الفار: مجدي بلاغة

* الملعب المعشب بقابس
المستقبل الرياضي بقابس – الشبيبة الرياضية القيروانية
الحكم: وليد المنصري
حكم الفار: خليل الجريء

* ملعب بن قردان الاصطناعي
الاتحاد الرياضي ببن قردان – المستقبل الرياضي بسليمان
الحكم: باديس بن صالح
حكم الفار: حسني نائلي

الاثنين 4 ماي 2026

* ملعب الشاذلي زويتن
الشبيبة الرياضية بالعمران – الترجي الرياضي التونسي
الحكم: محرز المالكي
حكم الفار: هيثم قيراط

* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي الرياضي البنزرتي – المستقبل الرياضي بالمرسى
الحكم: وائل عجنقي
حكم الفار: خالد قويدر

* ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد الرياضي المنستيري – النجم الرياضي بالمتلوي
الحكم: الصادق السالمي
حكم الفار: أمير العيادي

* مركب جرجيس
الترجي الرياضي الجرجيسي – النجم الرياضي الساحلي
الحكم: أشرف الحركاتي
حكم الفار: أيمن نصري
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328473

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 01 ماي 2026 | 14 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:46
19:10
16:02
12:23
05:25
03:49
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet22°
17° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-17
20°-14
27°-12
30°-16
30°-17
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>