الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام الجولة 28
تُجرى مباريات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على دفعتين، يومي الأحد 3 ماي 2026 والاثنين 4 ماي 2026، انطلاقًا من الساعة الرابعة بعد الظهر (16:00).
الأحد 3 ماي 2026* ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الإفريقي – الملعب التونسي
الحكم: نضال باللطيف
حكم الفار: أمير الوصيف
* ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الرياضي الصفاقسي – الأولمبي الباجي
الحكم: سيف الورتاني
حكم الفار: مجدي بلاغة
* الملعب المعشب بقابس
المستقبل الرياضي بقابس – الشبيبة الرياضية القيروانية
الحكم: وليد المنصري
حكم الفار: خليل الجريء
* ملعب بن قردان الاصطناعي
الاتحاد الرياضي ببن قردان – المستقبل الرياضي بسليمان
الحكم: باديس بن صالح
حكم الفار: حسني نائلي
الاثنين 4 ماي 2026* ملعب الشاذلي زويتن
الشبيبة الرياضية بالعمران – الترجي الرياضي التونسي
الحكم: محرز المالكي
حكم الفار: هيثم قيراط
* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي الرياضي البنزرتي – المستقبل الرياضي بالمرسى
الحكم: وائل عجنقي
حكم الفار: خالد قويدر
* ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد الرياضي المنستيري – النجم الرياضي بالمتلوي
الحكم: الصادق السالمي
حكم الفار: أمير العيادي
* مركب جرجيس
الترجي الرياضي الجرجيسي – النجم الرياضي الساحلي
الحكم: أشرف الحركاتي
حكم الفار: أيمن نصري
