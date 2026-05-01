تصفيات “بال”: الأهلي المصري يتفوق على شبيبة أبيدجان ويشدد الملاحقة
حقق الأهلي المصري فوزًا مستحقًا على شبيبة أبيدجان الإيفواري بنتيجة 85-65، في المباراة التي دارت مساء اليوم الجمعة بالرباط، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات مجموعة الصحراء المؤهلة إلى المرحلة النهائية لبطولة الرابطة الإفريقية لكرة السلة “بال”.
النادي الإفريقي يواصل الصدارةوكان النادي الإفريقي قد حقق في وقت سابق فوزه الرابع على التوالي، إثر تغلبه على ماكتاون النيجيري بنتيجة 86-77، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في صدارة الترتيب، مع ضمان التأهل مسبقًا إلى المرحلة النهائية.
ويختتم فريق باب الجديد مشواره في هذه التصفيات يوم السبت بمواجهة الفتح الرباطي المغربي، انطلاقًا من الساعة 18:00.
نظام التأهليتأهل أصحاب المراتب الأربع الأولى من مجموعتي الصحراء وكالاهاري إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.
النتائجالجمعة 1 ماي 2026
* النادي الإفريقي – ماكتاون النيجيري: 86-77
* شبيبة أبيدجان – الأهلي المصري: 65-85
الأربعاء 29 أفريل 2026
* الأهلي المصري – ماكتاون النيجيري: 89-80
* الفتح الرباطي – داكار السنغالي: 66-67
الثلاثاء 28 أفريل 2026
* النادي الإفريقي – شبيبة أبيدجان: 79-74
الأحد 26 أفريل 2026
* داكار – الأهلي المصري: 72-76
* ماكتاون – الفتح الرباطي: 72-97
السبت 25 أفريل 2026
* النادي الإفريقي – الأهلي المصري: 69-68
* ماكتاون – شبيبة أبيدجان: 76-68
الجمعة 24 أفريل 2026
* النادي الإفريقي – داكار: 85-79
* الفتح الرباطي – شبيبة أبيدجان: 85-55
الترتيب* النادي الإفريقي: 8 نقاط (4 مباريات)
* الأهلي المصري: 6 نقاط (4 مباريات)
* الفتح الرباطي: 5 نقاط (3 مباريات)
* ماكتاون النيجيري: 5 نقاط (4 مباريات)
* داكار السنغالي: 4 نقاط (3 مباريات)
* شبيبة أبيدجان: 4 نقاط (4 مباريات)
بقية البرنامجالسبت 2 ماي 2026
* شبيبة أبيدجان – داكار (15:00)
* النادي الإفريقي – الفتح الرباطي (18:00)
الأحد 3 ماي 2026
* داكار – ماكتاون (15:00)
* الفتح الرباطي – الأهلي المصري (18:00)
