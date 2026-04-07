رغم الترشح الي كاس أمم افريقيا، المكتب الجامعي يقرّر اقالة الاطار الفني لمنتخب اقل من 17 سنة

قرر المكتب الجامعي لكرة القدم خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء إقالة كامل الإطار الفني للمنتخب التونسي لأقل من 17 سنة بقيادة المدرب ناجح التومي بعد تقييم المشاركة في تصفيات اتحاد شمال افريقيا المؤهلة الى نهائيات كاس الامم الافريقية التي اقيمت بمدينة بنغازي الليبية من 24 مارس الماضي الى 5 افريل الجاري.وجاء في بلاغ صادر عن المكتب الجامعي "عقب التداول وتقييم مشاركة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة في دورة شمال إفريقيا التي احتضنتها مدينة بنغازي، ورغم تحقيق الترشح إلى كأس أمم إفريقيا (المغرب (2026، قرر المكتب الجامعي إقالة كامل الإطار الفني".واضاف البلاغ "كما تقرر التعجيل بانتداب إطار فني جديد في أقرب الآجال، نظرًا لقرب موعد نهائيات كأس أمم إفريقيا".وكان المنتخب التونسي انهى تصفيات اتحاد شمال افريقيا في المركز الرابع برصيد 4 نقاط من فوز على ليبيا 2-1 وتعادل مع الجزائر 1-1 وهزيمتين امام المغرب 0-2 ومصر 0-1 لكنه ضمن مع ذلك تاهله الى نهائيات كاس الامم الافريقية المقررة بالمغرب خلال شهر ماي القادم.وفي علاقة بالتحكيم، صادق المكتب الجامعي على جملة من المقترحات المقدّمة من الإدارة الوطنية للتحكيم، وتتمثل في:• إقرار عقوبة إيقاف لمدة أربع (4) جولات كاملة لكل حكم يرتكب أخطاء فنية، وذلك عوضًا عن نظام الإيقاف الزمني (شهر) المعمول به سابقًا.• التوصية بإيقاف أي حكم يرتكب خطأً مؤثرًا يساهم بشكل مباشر في تغيير نتيجة المباراة إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الحالي، مع تفويض الإدارة الوطنية للتحكيم لاتخاذ القرارات التأديبية المناسبة بخصوص الملفات المعروضة.• تقديم واستعراض إحصائيات دقيقة تُبرز مردود التحكيم باستخدام تقنية الـVAR.وبخصوص خطة مدير فني وطني قرر المكتب الجامعي فتح باب الترشح لخطة مدير فني وطني، وذلك استنادًا إلى المراسلة الواردة من وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 2 أفريل 2026.ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم الإدارة الفنية الوطنية وفقًا للنصوص القانونية الجاري بها العمل. وسيتم لاحقا نشر بلاغ تفصيلي، يتضمن كافة المعطيات والشروط المطلوبة للترشح.