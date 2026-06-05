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في مسعى للإبهار.. فيفا يغير تقاليد عمرها عقود في مونديال 2026

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Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Juin 2026 - 07:03 قراءة: 1 د, 37 ث
      
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اعتماد بروتوكول جديد لمراسم ما قبل مباريات كأس العالم 2026 في إطار مساعيه لتقديم تجربة أكثر إبهارا للجماهير خلال مونديال 2026 التاريخي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ذا أثلتيك"، سيشهد النظام الجديد تغييرا كاملا في طريقة اصطفاف المنتخبات أثناء عزف الأناشيد الوطنية، حيث سيتجمع جميع اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة، بمن فيهم البدلاء، حول دائرة منتصف الملعب بدلا من الاصطفاف التقليدي المعتاد على خط التماس.



كما ستفرش أعلام عملاقة للمنتخبات على أرضية الملعب، بينما سيدخل اللاعبون عبر ممر خاص بالقرب من النفق المؤدي إلى أرضية الميدان، برفقة أطفال، في مشهد يهدف إلى تعزيز الطابع الاحتفالي للبطولة.


ويأتي هذا التوجه امتدادا للأفكار التنظيمية التي جرى تطبيقها خلال بطولة كأس العالم للأندية، حيث سعى "فيفا" إلى تعزيز الجانب الاستعراضي وإضفاء مزيد من الإثارة على اللحظات التي تسبق انطلاق المباريات.

وسيظل الجزء التقليدي من المراسم قائما بعد انتهاء عزف الأناشيد الوطنية، بما في ذلك المصافحة الجماعية، والتقاط الصور الرسمية للتشكيل الأساسي، ثم إجراء القرعة بين قائدي المنتخبين قبل صافرة البداية.

كما يخطط الاتحاد الدولي لإضافة عناصر بصرية جديدة خلال الأدوار المتقدمة من البطولة، تتضمن مؤثرات ضوئية ودخانا ملونا وعروضا للألعاب النارية، بهدف تحويل المباريات إلى تجربة ترفيهية متكاملة داخل الملاعب.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن التعديلات الجديدة تهدف إلى إبراز مشاعر الوحدة والفخر والانتماء التي تمثلها المنتخبات الوطنية، مشيرا إلى أن تجمع اللاعبين والحكام في دائرة المنتصف سيمنح الجماهير مشهدا مختلفا وأكثر تأثيرا قبل انطلاق المباريات.

ومن المنتظر أن يظهر هذا البروتوكول للمرة الأولى مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026، في البطولة التي ستشهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المونديال والتي ستجري في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
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