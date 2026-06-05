رئيس الجمهورية يلتقي سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس بمناسبة انتهاء مهامه

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التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الخميس بقصر قرطاج، سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس عبد العزيز بن على الصقر، الذي أدّى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه.



وكان اللقاء مناسبة، للتطرق الى عديد المحطّات التّاريخية التّي تعكس عمق العلاقات ومتانتها بين الشّعبين الشّقيقين، والإرادة المشتركة الثّابتة لمزيد توطيدها في كافة المجالات، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.