JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 09:01 Tunis

رئيس الجمهورية يلتقي سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس بمناسبة انتهاء مهامه

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a226cd285b719.27873100_lgmenkhoiqfpj.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Juin 2026 - 00:27 قراءة: 0 د, 18 ث
      
التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الخميس بقصر قرطاج، سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس عبد العزيز بن على الصقر، الذي أدّى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه.

وكان اللقاء مناسبة، للتطرق الى عديد المحطّات التّاريخية التّي تعكس عمق العلاقات ومتانتها بين الشّعبين الشّقيقين، والإرادة المشتركة الثّابتة لمزيد توطيدها في كافة المجالات، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330515

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 6

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 05 جوان 2026 | 19 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:25
19:37
16:09
12:25
05:01
03:11
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet30°
25° Babnet
الــرياح:
1.91 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
31°-21
30°-22
32°-23
34°-24
  • Avoirs en devises 25535,3
  • (03/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38931 DT
  • (03/06)
  • 1 $ = 2,90750 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/06)     1209,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/06)   29499 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No