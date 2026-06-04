JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:10 Tunis

سليانة: تركيز مركز موسمي متقدّم للحماية المدنية بمنطقة صدقة من معتمدية برقو

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a21d304e35477.28091861_ljopiqgkmehfn.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Juin 2026 - 23:10 قراءة: 0 د, 54 ث
      
ركّزت مصالح الادارة الجهوية للحماية المدنية بولاية سليانة، اليوم الخميس، مركزا موسميّا متقدّما للحماية المدنية بمنطقة صدقة من معتمدية برقو بولاية سليانة، وذلك في إطار الاستعداد للتوقّي من الحرائق والمخاطر المحتملة خلال الموسم الصيفي، وفق مصدر مسؤول من الحماية المدنية.
وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المركز الموسمي يهدف إلى تعزيز الجاهزية وسرعة التدخل عند نشوب حرائق خلال هذه الفترة الحسّاسة.
ودعت مصالح الحماية المدنية بسليانة، بالمناسبة، كافة المواطنين و الفلاحين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، والإبلاغ عن أي حادث أو حريق لضمان التدخل الناجع وسلامة الأرواح والممتلكات.

من جهتها، دعت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، أول أمس الثلاثاء، في بلاغ صادر على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي"فايسبوك"، كافة الفلاحين والمركبات الفلاحية والشركات الفلاحية الناشطة في ميدان الزراعات الكبرى إلى أخذ جميع الإحتياطات والتدابير اللازمة للتوقي من الحرائق بمزارع الحبوب والأعلاف.
وتشمل الإجراءات، وفق نص البلاغ، صيانة آلات الحصاد والجرارات،  مع ضرورة تجهيزها بجهاز الإطفاء، وحصاد جوانب القطع وحراثتها خاصة منها المحاذية للطرقات، والسكة الحديدية، والمناطق السكنية، على غرار تقسيم القطع الكبرى إلى قطع صغرى، وتوفير صهريج من الماء، وجرّار مجهز بمحراث طيلة فصل الحصاد للتدخّل الفوري عند الضرورة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330506

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 7

كل الأخبار...

23:10 - سليانة: تركيز مركز موسمي متقدّم للحماية المدنية بمنطقة صدقة من معتمدية برقو
22:34 - القيروان: تجميع 280 ألف قنطار من الحبوب وعملية الإجلاء تسير بنسق عادي
22:31 - عقب إغلاق مقر مفوضية اللاجئين.. محتجون يقتحمون مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بطرابلس
22:12 - منوبة: تسجيل حالتي غش بالسماعات الذكية في مركز امتحان بمنوبة المدينة
22:10 - وزارة الصحة: إعادة تشغيل آلة تنقية الأمصال العلاجية بمعهد باستور بتونس بعد سنوات من التعطّل
22:07 - القيروان: تجميع 280 ألف قنطار من الحبوب وعملية الإجلاء تسير بنسق عادي
22:05 - التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكلّ القطاعات محور اجتماع مجلس وزاري مضيّق
21:39 - رفع التدابير الاحترازبة في حق القيادي بالنهضة محمد بن سالم
21:26 - تأجيل محاكمة عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة في قضية فساد مالي إلى 18 جوان
21:22 - قبلي: أنشطة متنوعة ومعرض لمشاريع النوادي المدرسية تؤثث فعاليات ظاهرة "أطفال أفلاطون يغنون للحياة"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 04 جوان 2026 | 18 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:24
19:37
16:09
12:25
05:01
03:11
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet31°
22° Babnet
الــرياح:
1.56 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-19
31°-20
31°-21
28°-21
33°-22
  • Avoirs en devises 25535,3
  • (03/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38931 DT
  • (03/06)
  • 1 $ = 2,90750 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/06)     1209,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/06)   29499 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No