سليانة: تركيز مركز موسمي متقدّم للحماية المدنية بمنطقة صدقة من معتمدية برقو

ركّزت مصالح الادارة الجهوية للحماية المدنية بولاية سليانة، اليوم الخميس، مركزا موسميّا متقدّما للحماية المدنية بمنطقة صدقة من معتمدية برقو بولاية سليانة، وذلك في إطار الاستعداد للتوقّي من الحرائق والمخاطر المحتملة خلال الموسم الصيفي، وفق مصدر مسؤول من الحماية المدنية.وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المركز الموسمي يهدف إلى تعزيز الجاهزية وسرعة التدخل عند نشوب حرائق خلال هذه الفترة الحسّاسة.ودعت مصالح الحماية المدنية بسليانة، بالمناسبة، كافة المواطنين و الفلاحين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، والإبلاغ عن أي حادث أو حريق لضمان التدخل الناجع وسلامة الأرواح والممتلكات.من جهتها، دعت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، أول أمس الثلاثاء، في بلاغ صادر على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي"فايسبوك"، كافة الفلاحين والمركبات الفلاحية والشركات الفلاحية الناشطة في ميدان الزراعات الكبرى إلى أخذ جميع الإحتياطات والتدابير اللازمة للتوقي من الحرائق بمزارع الحبوب والأعلاف.وتشمل الإجراءات، وفق نص البلاغ، صيانة آلات الحصاد والجرارات، مع ضرورة تجهيزها بجهاز الإطفاء، وحصاد جوانب القطع وحراثتها خاصة منها المحاذية للطرقات، والسكة الحديدية، والمناطق السكنية، على غرار تقسيم القطع الكبرى إلى قطع صغرى، وتوفير صهريج من الماء، وجرّار مجهز بمحراث طيلة فصل الحصاد للتدخّل الفوري عند الضرورة.