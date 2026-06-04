الجزائر تهزم هولندا وديا قبل انطلاق مونديال 2026

آخر اختبار قبل المونديال



هولندا تواجه تونس في الدور الأول



حقق المنتخب الجزائري لكرة القدم فوزا ثمينا على نظيره الهولندي بنتيجةفي المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعببمدينة روتردام الهولندية، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وسجل هدف المباراة الوحيد مهاجم "الخضر"في الدقيقة، مانحا المنتخب الجزائري انتصارا معنويا هاما قبل أيام قليلة من انطلاق العرس العالمي.ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الجزائري مباراة ودية ثانية يوم الأربعاء المقبل بمدينةالأمريكية أمام منتخب بوليفيا، في آخر اختبار تحضيري قبل الدخول في منافسات كأس العالم.وسيستهل المنتخب الجزائري مشواره في المونديال يومبمواجهة قوية أمام المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب، قبل أن يلاقي منتخب الأردن يومبمدينة سانتا كلارا، ثم يختتم مباريات الدور الأول بمواجهة النمسا يومفي كانساس سيتي، ضمن منافسات المجموعة العاشرة.من جهته، يواصل المنتخب الهولندي استعداداته لخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السادسة، حيث يواجه المنتخب الياباني يومبمدينة أرلينغتون، ثم المنتخب السويدي يومفي هيوستن.وسيختتم المنتخب الهولندي مبارياته في الدور الأول بمواجهة المنتخب التونسي يومبمدينة كانساس سيتي، في مباراة مرتقبة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة.