JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 07:32 Tunis

الجزائر تهزم هولندا وديا قبل انطلاق مونديال 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a211a94241bd6.31377324_ohgefpnmikjql.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Juin 2026 - 06:12 قراءة: 1 د, 2 ث
      
حقق المنتخب الجزائري لكرة القدم فوزا ثمينا على نظيره الهولندي بنتيجة 1-0 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب "دي كويب" بمدينة روتردام الهولندية، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسجل هدف المباراة الوحيد مهاجم "الخضر" أنيس حاج موسى في الدقيقة 86، مانحا المنتخب الجزائري انتصارا معنويا هاما قبل أيام قليلة من انطلاق العرس العالمي.


آخر اختبار قبل المونديال

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الجزائري مباراة ودية ثانية يوم الأربعاء المقبل بمدينة كانساس سيتي الأمريكية أمام منتخب بوليفيا، في آخر اختبار تحضيري قبل الدخول في منافسات كأس العالم.


وسيستهل المنتخب الجزائري مشواره في المونديال يوم 17 جوان بمواجهة قوية أمام المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب، قبل أن يلاقي منتخب الأردن يوم 23 جوان بمدينة سانتا كلارا، ثم يختتم مباريات الدور الأول بمواجهة النمسا يوم 28 جوان في كانساس سيتي، ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

هولندا تواجه تونس في الدور الأول

من جهته، يواصل المنتخب الهولندي استعداداته لخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السادسة، حيث يواجه المنتخب الياباني يوم 14 جوان بمدينة أرلينغتون، ثم المنتخب السويدي يوم 20 جوان في هيوستن.

وسيختتم المنتخب الهولندي مبارياته في الدور الأول بمواجهة المنتخب التونسي يوم 26 جوان بمدينة كانساس سيتي، في مباراة مرتقبة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330449

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 7

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 04 جوان 2026 | 18 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:24
19:37
16:09
12:25
05:01
03:11
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet31°
22° Babnet
الــرياح:
3.27 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-21
30°-21
31°-20
29°-22
32°-23
  • Avoirs en devises 25535,3
  • (03/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38931 DT
  • (03/06)
  • 1 $ = 2,90750 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/06)     1312,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/06)   29572 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No
1