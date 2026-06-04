الجزائر تهزم هولندا وديا قبل انطلاق مونديال 2026
حقق المنتخب الجزائري لكرة القدم فوزا ثمينا على نظيره الهولندي بنتيجة 1-0 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب "دي كويب" بمدينة روتردام الهولندية، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وسجل هدف المباراة الوحيد مهاجم "الخضر" أنيس حاج موسى في الدقيقة 86، مانحا المنتخب الجزائري انتصارا معنويا هاما قبل أيام قليلة من انطلاق العرس العالمي.
آخر اختبار قبل المونديالومن المنتظر أن يخوض المنتخب الجزائري مباراة ودية ثانية يوم الأربعاء المقبل بمدينة كانساس سيتي الأمريكية أمام منتخب بوليفيا، في آخر اختبار تحضيري قبل الدخول في منافسات كأس العالم.
وسيستهل المنتخب الجزائري مشواره في المونديال يوم 17 جوان بمواجهة قوية أمام المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب، قبل أن يلاقي منتخب الأردن يوم 23 جوان بمدينة سانتا كلارا، ثم يختتم مباريات الدور الأول بمواجهة النمسا يوم 28 جوان في كانساس سيتي، ضمن منافسات المجموعة العاشرة.
هولندا تواجه تونس في الدور الأولمن جهته، يواصل المنتخب الهولندي استعداداته لخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السادسة، حيث يواجه المنتخب الياباني يوم 14 جوان بمدينة أرلينغتون، ثم المنتخب السويدي يوم 20 جوان في هيوستن.
وسيختتم المنتخب الهولندي مبارياته في الدور الأول بمواجهة المنتخب التونسي يوم 26 جوان بمدينة كانساس سيتي، في مباراة مرتقبة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة.
وسجل هدف المباراة الوحيد مهاجم "الخضر" أنيس حاج موسى في الدقيقة 86، مانحا المنتخب الجزائري انتصارا معنويا هاما قبل أيام قليلة من انطلاق العرس العالمي.
آخر اختبار قبل المونديالومن المنتظر أن يخوض المنتخب الجزائري مباراة ودية ثانية يوم الأربعاء المقبل بمدينة كانساس سيتي الأمريكية أمام منتخب بوليفيا، في آخر اختبار تحضيري قبل الدخول في منافسات كأس العالم.
وسيستهل المنتخب الجزائري مشواره في المونديال يوم 17 جوان بمواجهة قوية أمام المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب، قبل أن يلاقي منتخب الأردن يوم 23 جوان بمدينة سانتا كلارا، ثم يختتم مباريات الدور الأول بمواجهة النمسا يوم 28 جوان في كانساس سيتي، ضمن منافسات المجموعة العاشرة.
هولندا تواجه تونس في الدور الأولمن جهته، يواصل المنتخب الهولندي استعداداته لخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السادسة، حيث يواجه المنتخب الياباني يوم 14 جوان بمدينة أرلينغتون، ثم المنتخب السويدي يوم 20 جوان في هيوستن.
وسيختتم المنتخب الهولندي مبارياته في الدور الأول بمواجهة المنتخب التونسي يوم 26 جوان بمدينة كانساس سيتي، في مباراة مرتقبة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة.
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