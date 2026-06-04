ترامب: وقف إطلاق النار قد يعني أحيانا "إطلاق النار بشكل أكثر اعتدالا"

Trump on Iran:



In that part of the world, a ceasefire is when you are shooting in a more moderate manner. pic.twitter.com/0mLQXf9mW8 — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

Trump on Iran:



We could go another 2–3 weeks and wipe everybody out. Very easy to do.



But if we can get something down in writing that will accomplish the same thing without killing everybody, I would like to do that. pic.twitter.com/6StRHrcjRR — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

بدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المخاوف حول هشاشة الهدنة مع إيران، وأعاد تعريف وقف إطلاق النار بطريقة أثارت الجدل.وردا على سؤال حول ما هو تعريفه لوقف إطلاق النار، قال ترامب إنه "جزء مختلف من العالم. أود أن أقول إنه في ذلك الجزء، وقف إطلاق النار هو عندما تطلق النار بطريقة أكثر اعتدالا".وأضاف الرئيس الأمريكي أن هناك "سببا" لتبادل إطلاق النار بين الجانبين، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية كانت "تضرب إيران بقوة" قبل الهجوم الإيراني على الكويت.وقال: "لقد قمنا بذلك، وقضينا على التهديد في مهده بسرعة كبيرة، كما نفعل بأعظم جيش في العالم. لكن بعض الناس قد يقولون إنهم (الإيرانيون) استفزوا قليلا لأننا اتخذنا إجراء قويا لسبب مختلف، لذلك كانوا يردون بالمثل".وحذر ترامب من أن "أي شيء يمكن أن يحدث" عند التعامل مع طهران، لأنها تقع في "جزء متقلب جدا من العالم". وفي تناقض واضح، أشار إلى أن الجيش الأمريكي يتطلع إلى "محو الحضارة الإيرانية" بأكملها، حتى في الوقت الذي يظل فيه مؤيدا للتوصل إلى اتفاق مكتوب لإنهاء الصراع ووقف الطموحات النووية الإيرانية.وقال ترامب: "إذا تمكنا من الحصول على شيء مكتوب، والذي سينجز نفس الشيء دون قتل الجميع، فأود أن أفعل ذلك. معظم أفراد فريقي، على ما أعتقد، يودون فعل ذلك".وأضاف: "لا يوجد، ولم يكن هناك جيش مثل جيشنا على الإطلاق. يمكننا الذهاب لأسبوعين أو ثلاثة آخرين ونمحو الجميع. إنهم (القوات المسلحة) مستعدون لفعل ذلك، يريدون فعل ذلك".