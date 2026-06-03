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مجلس الجامعات يصادق على مشروع أمر يتعلّق بتنظيم الحياة الجامعية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Juin 2026 - 22:46 قراءة: 0 د, 40 ث
      
صادق مجلس الجامعات المنعقد اليوم الأربعاء، بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، على مشروع الأمر المتعلّق بتنظيم الحياة الجامعية، الرامي إلى تعزيز جودة الحياة الجامعية وتطوير مختلف مكوناتها التنظيمية والخدماتية لفائدة الطلبة.

كما نظر مجلس الجامعات، خلال الاجتماع الذي حضره رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس، في عروض التكوين لمختلف المسارات في نظام "أمد" بالمؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى كافة الجامعات والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.


ونظر كذلك في مشروع المنشور المتعلّق بروزنامة السنة الجامعية، وفترات التوقف عن الدروس للسنة الجامعية 2026-2027.
.

وأكّد مجلس الجامعات، في ختام أشغاله، على ضرورة مراجعة الأمر المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين بالجامعاتّ. كما أوصى بمزيد الإعداد المحكم ليوم العلم من قبل كافة الجامعات والمؤسسات التابعة لها، بما يضمن نجاح هذه التظاهرة الوطنية الهامة ويعزّز إشعاعها.
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