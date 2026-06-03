تأجيل النظر في قضية رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي إلى 17 جوان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ce46f08a8ae4.74826477_egmlkhjoqpifn.jpg>

قررت الدائرة الجناحية 14 لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي الى جلسة يوم 17 جوان الجاري.



وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت ابتدائيا حضوريا بسجن أنس الحمادي مدة عام واحد من أجل تهم تتعلق بتعطيل حرية العمل وذلك في علاقة باضراب القضاة على خلفية صدور مرسوم رئاسي باعفاء أكثر من خمسين قاضيا وقاضية سنة 2023