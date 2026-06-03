توزر: دخول دار الخدمات الرقمية بحزوة حيز الاستغلال

دخلت دار الخدمات الرقمية ببلدية حزوة من ولاية توزر، اليوم الأربعاء، حيز الاستغلال بعد افتتاحها من طرف والي الجهة شاهين الزريبي بحضور فريق من رئاسة الحكومة، لتشرع بذلك في توفير خدمات عدة هياكل عمومية لفائدة سكان هذه المعتمدية الحدودية.وأوضحت مديرة بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة صفاء الحاج فرج أنّه بافتتاح دار الخدمات الرقمية ببلدية حزوة يصل عدد دور الخدمات في تونس إلى 27 دارا من جملة 34 دار خدمات يتضمّنها برنامج رئاسة الحكومة في كامل الجمهورية.وأبرزت أنّ دور الخدمات الرقمية، توفر خدمات رقمية تتعلق بـ7 هياكل عمومية هي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، واتصالات تونس، والصناديق الاجتماعية الثلاثة، فضلا عن خدمة المصادقة على الهوية الرقمية بوزارة تكنولوجيا الاتصال.وبيّنت أن اختيار البلديات المستفيدة من برنامج دور الخدمات الرقمية جاء بعد فتح مجال الترشح لجميع البلديات وفقا لمقاييس مرتبطة بنسبة التغطية الجغرافية، أي البلديات التي لا تتوفر على خدمات إدارية للهياكل المذكورة، وذلك بإشراف بلديّة المكان التي توفّر مقرا وأعوانا بلديين لإسداء مختلف الخدمات الرقمية، فضلا عن الربط الشبكي بالإنترنت.وأضافت أن دور الخدمات تتوفر حاليا على فضائين اثنين هما فضاء المخاطب الوحيد الذي يوفر 26 خدمة متنوعة بغاية تجميع وتقريب الخدمات من المواطن، وفضاء الادماج الرقمي الذي يرافق المواطنين للحصول على خدمات إدارية على الخط.وسيتم العمل بعد انتهاء البرنامج الحالي، الذي يشمل 34 بلدية، على تعميم التجربة في بلديات أخرى أقل تغطية جغرافية وفق المتحدثة نفسها، فضلا عن السعي إلى توسيع قائمة الخدمات المسداة.وحسب المديرة بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومةهند الكسوري، تعمل دور الخدمات الرقمية وفقا لمنظومة معلوماتية موحّدة بالنسبة للمخاطب الوحيد، مع توفير موقع رسمي بالنسبة إلى لفضاء الادماج الرقمي، حيث يقع حصريا استعمال وسائل دفع الكترونية والدفع الذكي التي تستعمل محامل الكترونية ومنظومة دفع الكترونية وذلك باستعمال البطاقات البنكية والبريدية من طرف المواطن.كما تمكّن هذه الدور من استخراج الوثائق الإدارية على غرار الانخراط بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية باستعمال رمز المسح السريع "كيو آر كود"، فضلا عن إيداع المطالب بصندوق التأمين على المرض لتحقق بذلك هذه الخدمات أهداف تقريب الخدمات والادماج الرقمي والمالي ورقمنة الخدمات، وفق نفس المصدر.من جانبه، اعتبر رئيس المجلس المحلي بحزوة الهادي بالعيد، أنّ تركيز دار خدمات رقمية ببلدية حزوة يمثّل فرصة هامة لتقريب الخدمات من المواطن في هذه المعتمدية الحدودية التي لا تتوفر على خدمات إدارية طيلة سنوات سابقة كان المواطن يjكبّد فيها عناء التنقل إلى نفطة أو توزر لقضاء شؤونه الإدارية في ظلّ أزمة نقل تعرفها المنطقة، وفق تعبيره.وأضاف أن الخدمات المتوفرة حاليا ذات أهمية لمتساكني المنطقة، وخاصة خدمات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة الوطنية للكهرباء والغاز، معربا عن أمله في أن تتعزز بخدمات إدارات أخرى منها التجهيز والإسكان وخدمات شركة النقل "القوافل".