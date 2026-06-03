JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:08 Tunis

ترامب: المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد جدا وقد يحدث اتفاق خلال نهاية الأسبوع

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a20a150d67248.70423668_fgmlnijepqhok.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Juin 2026 - 22:47 قراءة: 1 د, 58 ث
      
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد جدا، معربا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "قد يحدث ذلك، وقد لا يحدث، من يدري؟.. لكن إذا تحقق فمن الممكن أن يكون خلال عطلة نهاية الأسبوع".


وردا على سؤال بشأن ما إذا كان وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال ساريا بعد الهجوم الأخير على الكويت صرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "هناك سبب لكل شيء.. لقد ضربناهم بقوة كبيرة الليلة الماضية".


وتابع قائلا: "قد يقول البعض إنهم تعرضوا لاستفزاز بسيط لأننا اتخذنا إجراء قويا لسبب مختلف وغالبا ما يكون السبب منطقي، ولذلك كانوا يردون بالمثل".

وأفاد ترامب: "هناك سبب لكل شيء.. لقد وجهنا لهم ضربات قوية في الليلة السابقة وحتى الليلة الماضية أيضا لكنهم قاموا بشيء ليس بالأمر الكبير وقد تعاملنا معه لقد أوقفناه بسرعة كبيرة، كما نفعل دائما بفضل أعظم جيش في العالم".

وصرح بأنه يمكن أن يحدث أي شيء عندما تتعامل مع إيران أو مع دول أخرى، موضحا أنها منطقة شديدة التقلب وربما الأكثر تقلبا في العالم، مردفا بالقول: "الناس هناك متقلبون والقيادة أيضا.. كما ترون لقد مررنا بثلاث قيادات مختلفة".

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي رغم التوترات الأخيرة المرتبطة بالهجوم على الكويت الذي تسبب في وفاة شخص وإصابة العشرات.

السلاح النووي

وفي سياق متصل بالمفاوضات مع إيران، شدد ترامب على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف من الظروف.

وأكد أنه يجب منعهم من امتلاك سلاح نووي، وهذا ما قاموا به وقد وافقوا على ذلك.

وأعلن الرئيس الأمريكي أنه تم الاتفاق مع ايران على أنهم سيدخلون معهم وسيقومون باستخراج اليورانيوم المخصب وتدميره، موضحا أن الولايات المتحدة تراقب المواقع النووية الإيرانية على مدار الساعة.

وبين في هذا الصدد أنه إذا وقع الإيرانيون الاتفاق فسيكونون قد وافقوا على عدم امتلاك سلاح نووي أو قنبلة وعدم تطويرها أو شرائها.

وقال في تصريحاته نظريا هم قريبون جدا من توقيع اتفاق وقد توصلنا معهم إلى تفاهم جيد جدا.

وأشار ترامب إلى "أنهم إذا استطاعوا التوصل إلى شيء مكتوب يحقق الهدف نفسه دون قتل الجميع فأنا أود فعل ذلك"، مؤكدا أن معظم من حوله يريدون ذلك أيضا وبعضهم لا يريد، لكن الأغلبية تريد.

مضيق هرمز

وأكد في السياق أن مضيق هرمز سيفتح مباشرة بعد توقيع مذكرة التفاهم، موضحا أنهم يحاولون الفصل بين إعادة فتح المضيق والأعمال العدائية والتطورات الجارية في لبنان.

وأفاد بأن الحصار الذي فرض على إيران هو الأكثر صرامة وربما نتائجه كانت أقوى من القصف.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330447

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 7

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 04 جوان 2026 | 18 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:24
19:37
16:09
12:25
05:01
03:11
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet36°
22° Babnet
الــرياح:
5.44 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-22
30°-19
31°-21
32°-21
29°-22
  • Avoirs en devises 25535,3
  • (03/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38931 DT
  • (03/06)
  • 1 $ = 2,90750 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/06)     1312,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/06)   29572 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No