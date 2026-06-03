ترامب: المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد جدا وقد يحدث اتفاق خلال نهاية الأسبوع

السلاح النووي



مضيق هرمز



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد جدا، معربا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع.وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "قد يحدث ذلك، وقد لا يحدث، من يدري؟.. لكن إذا تحقق فمن الممكن أن يكون خلال عطلة نهاية الأسبوع".وردا على سؤال بشأن ما إذا كان وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال ساريا بعد الهجوم الأخير على الكويت صرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "هناك سبب لكل شيء.. لقد ضربناهم بقوة كبيرة الليلة الماضية".وتابع قائلا: "قد يقول البعض إنهم تعرضوا لاستفزاز بسيط لأننا اتخذنا إجراء قويا لسبب مختلف وغالبا ما يكون السبب منطقي، ولذلك كانوا يردون بالمثل".وأفاد ترامب: "هناك سبب لكل شيء.. لقد وجهنا لهم ضربات قوية في الليلة السابقة وحتى الليلة الماضية أيضا لكنهم قاموا بشيء ليس بالأمر الكبير وقد تعاملنا معه لقد أوقفناه بسرعة كبيرة، كما نفعل دائما بفضل أعظم جيش في العالم".وصرح بأنه يمكن أن يحدث أي شيء عندما تتعامل مع إيران أو مع دول أخرى، موضحا أنها منطقة شديدة التقلب وربما الأكثر تقلبا في العالم، مردفا بالقول: "الناس هناك متقلبون والقيادة أيضا.. كما ترون لقد مررنا بثلاث قيادات مختلفة".وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي رغم التوترات الأخيرة المرتبطة بالهجوم على الكويت الذي تسبب في وفاة شخص وإصابة العشرات.وفي سياق متصل بالمفاوضات مع إيران، شدد ترامب على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف من الظروف.وأكد أنه يجب منعهم من امتلاك سلاح نووي، وهذا ما قاموا به وقد وافقوا على ذلك.وأعلن الرئيس الأمريكي أنه تم الاتفاق مع ايران على أنهم سيدخلون معهم وسيقومون باستخراج اليورانيوم المخصب وتدميره، موضحا أن الولايات المتحدة تراقب المواقع النووية الإيرانية على مدار الساعة.وبين في هذا الصدد أنه إذا وقع الإيرانيون الاتفاق فسيكونون قد وافقوا على عدم امتلاك سلاح نووي أو قنبلة وعدم تطويرها أو شرائها.وقال في تصريحاته نظريا هم قريبون جدا من توقيع اتفاق وقد توصلنا معهم إلى تفاهم جيد جدا.وأشار ترامب إلى "أنهم إذا استطاعوا التوصل إلى شيء مكتوب يحقق الهدف نفسه دون قتل الجميع فأنا أود فعل ذلك"، مؤكدا أن معظم من حوله يريدون ذلك أيضا وبعضهم لا يريد، لكن الأغلبية تريد.وأكد في السياق أن مضيق هرمز سيفتح مباشرة بعد توقيع مذكرة التفاهم، موضحا أنهم يحاولون الفصل بين إعادة فتح المضيق والأعمال العدائية والتطورات الجارية في لبنان.وأفاد بأن الحصار الذي فرض على إيران هو الأكثر صرامة وربما نتائجه كانت أقوى من القصف.