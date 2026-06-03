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انعقاد الدورة الثالثة للمشاورات السياسية التونسية البلغارية بتونس

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Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Juin 2026 - 22:30 قراءة: 1 د, 13 ث
      
انعقدت ، اليوم الأربعاء ، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الدورة الثالثة للمشاورات السياسية التونسية البلغارية، برئاسة كلّ من المدير العامّ للعلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية بالوزارة نبيل بن خذر، من الجانب التونسي، والمدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية البلغارية "بيتكو دويكوف" من الجانب البلغاري.

وشكّلت هذه الدورة، التي حضرتها سفيرة بلغاريا لدى تونس "بوريانا سيميونوف"، مناسبة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات التي تعود بالنفع على كلا البلدين، وفق بلاغ نشرته المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية.


وتم التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز الحوار السياسي وتكثيف تبادل الزيارات رفيعة المستوى، إلى جانب دفع المبادلات الاقتصادية والتجارية والسياحية، واستكشاف فرص شراكة جديدة في عدّة مجالات، خاصة منها التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والثقافة والشباب والرياضة والتكوين الدبلوماسي.


كما تم التأكيد أيضا، على أهمية العمل على إثراء الإطار القانوني، وتفعيل الاتفاقيات وبرامج التعاون المبرمة سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خاصة على إثر انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو بداية من جانفي 2026.

ومثلت هذه الدورة، مناسبة لاستعراض مواقف ورؤى البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، ومزيد التنسيق في إطار التعاون متعدد الأطراف، لا سيما من خلال تبادل دعم الترشّحات صلب الهياكل الأممية والمنظمات الدولية.

يشار الى أن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد، التقى اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، رئيس الوفد البلغاري والمدير العام للعلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية البلغارية "بيتكو دويكوف"، بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمشاورات السياسية التونسية البلغارية بتونس.
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