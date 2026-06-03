الاتحاد المنستيري: الخميس فتح باب الترشج لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للفترة النيابية 2026-2028

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أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات للإتحاد الرياضي المنستيري اليوم الأربعاء عن موعد فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة لجمعية الاتحاد الرياضي المنستيري للمدة النيابية 2026-2028.

وأوردت أن باب الترشح سيفتح بداية من يوم غد الخميس 4 جوان الى غاية 24 من ذات الشهر، مشيرة الى أنّ انتخاب الهيئة المديرة سيتم على أساس القائمات الانتخابية تضم كل قائمة 10 أعضاء على الأقل.

يذكر أنّ الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد الرياضي المنستيري ستعقد يوم 30 جوان الجاري.