كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يلتقي رئيس الوفد البلغاري بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمشاورات السياسية بين البلدين بتونس

إلتقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، رئيس الوفد البلغاري والمدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية البلغارية "بيتكو دويكوف"، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمشاورات السياسية التونسية البلغارية بتونس.وأكد كاتب الدولة، خلال اللقاء، متانة علاقات الصداقة والتعاون التاريخية القائمة بين تونس وبلغاريا، مشدّداً على أن انعقاد هذه المشاورات يعكس الطابع المتميز للعلاقات الثنائية، لاسيّما وأنّها تتزامن مع احتفال البلدين الصديقين، هذه السّنة، بالذكرى السبعين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بينهما.وشدد بن عياد في هذا السياق، على أهمية التحضير الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.من ناحيته، أشاد رئيس الوفد البلغاري، بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية، مبرزا حرص بلاده على مزيد تطوير التعاون مع تونس في مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتجسيم عدد من الزيارات رفيعة المستوى تزامنا مع سبعينية العلاقات التونسية البلغارية.وحضرت اللقاء، سفيرة جمهورية بلغاريا بتونس "بوريانا سيماينوفا".