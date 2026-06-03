الترجي الرياضي - تمديد عقد خيري المداوي الى غاية جوان 2029

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22:15 - قفصة: تنفيذ 531 مشروعا خلال سنتي 2025 و2026 بأكثر من 370 مليون دينار (المدير الجهوي للتنمية)
21:37 - الاتحاد المنستيري: الخميس فتح باب الترشج لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للفترة النيابية 2026-2028
21:22 - كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يلتقي رئيس الوفد البلغاري بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمشاورات السياسية بين البلدين بتونس
21:12 - إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية تحت راية "كونكت" وتوجه نحو تعزيز الحوكمة الجهوية للقطاع
الأربعاء 03 جوان 2026 | 17 ذو الحجة 1447
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