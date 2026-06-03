الترجي الرياضي - تمديد عقد خيري المداوي الى غاية جوان 2029

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اعلن الترجي الرياضي التونسي عن تمديد عقد لاعب كرة القدم خيري المداوي الى غاية جوان 2029.

وكان هذا اللاعب تقمص في الموسم الماضي زي الملعب القابسي في اطار الاعارة.

وفي المقابل اشار فريق الاحمر والاصفر الى مغادرة كل من محمد وائل الدربالي وزكرياء العايب وغيث الوهابي.