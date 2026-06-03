نهائي كأس ليبيا لكرة القدم يجمع الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي على ملعب القاهرة الدولي

قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم إقامة المباراة النهائية لكأس ليبيا للموسم الرياضي 2025-2026، والتي ستجمع بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي، يوم الثلاثاء المقبل بملعب القاهرة الدولي.ومن المقرر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية عن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي، أن يستضيف استاد القاهرة الدولي نهائي كأس ليبيا مساء الثلاثاء المقبل (الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة).وكان الأهلي بنغازي قد بلغ المباراة النهائية عقب فوزه على "الأخضر" بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي، فيما تأهل الأهلي طرابلس بعد تفوقه على غريمه التقليدي الاتحاد بهدفين دون مقابل في دربي العاصمة.