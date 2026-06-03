فتح باب تقديم الملخصات العلمية للمشاركة في المؤتمر الدولي حول المدن المستدامة والمرنة المزمع عقده من 27 الى 29 نوفمبر 2026

أعلنت، جامعة تونس المنار، عن فتح باب تقديم الملخصات العلمية للمشاركة في المؤتمر الدولي حول المدن المستدامة والمرنة (ICSRC 2026)، الذي سينعقد بتونس من 27 إلى 29 نوفمبر 2026.ويهدف المؤتمر، الذي ينعقد بمبادرة من كرسي اليونسكو للتنمية المستدامة والمرونة البيئية ومخبر الرياضيات التطبيقية والأنظمة الذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، إلى جمع الباحثين والخبراء والمهنيين حول إشكاليات التنمية الحضرية المستدامة مع التركيز على الترابط بين قطاعات المياه والنفايات والطاقة واستكشاف حلول مبتكرة لتعزيز قدرة المدن على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.ودعا المنظمون الراغبين في المشاركة إلى تقديم ملخصات أبحاثهم في عدد من المحاور العلمية من بينها الاقتصاد الدائري وإدارة المياه والنفايات والطاقات المستدامة والمخاطر الحضرية والنمذجة الرقمية والتخطيط العمراني فضلا عن الحوكمة وآليات التمويل.وتم تحديد آخر أجل لتقديم الملخصات إلى 31 جويلية 2026، على أن يتم إعلام أصحاب البحوث المقبولة يوم 5 سبتمبر المقبل، فيما حدد يوم 31 أكتوبر 2026، كآخر موعد للتسجيل.وسيتيح المؤتمر الفرصة لتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات المعنية بالتنمية الحضرية المستدامة وتبادل التجارب والخبرات في مجال بناء مدن أكثر استدامة ومرونة.