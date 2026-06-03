JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:07 Tunis

فتح باب تقديم الملخصات العلمية للمشاركة في المؤتمر الدولي حول المدن المستدامة والمرنة المزمع عقده من 27 الى 29 نوفمبر 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/almanaruniv.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Juin 2026 - 19:07 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أعلنت، جامعة تونس المنار، عن فتح باب تقديم الملخصات العلمية للمشاركة في المؤتمر الدولي حول المدن المستدامة والمرنة (ICSRC 2026)، الذي سينعقد بتونس من 27 إلى 29 نوفمبر 2026.

ويهدف المؤتمر، الذي ينعقد بمبادرة من كرسي اليونسكو للتنمية المستدامة والمرونة البيئية ومخبر الرياضيات التطبيقية والأنظمة الذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، إلى جمع الباحثين والخبراء والمهنيين حول إشكاليات التنمية الحضرية المستدامة مع التركيز على الترابط بين قطاعات المياه والنفايات والطاقة واستكشاف حلول مبتكرة لتعزيز قدرة المدن على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.


ودعا المنظمون الراغبين في المشاركة إلى تقديم ملخصات أبحاثهم في عدد من المحاور العلمية من بينها الاقتصاد الدائري وإدارة المياه والنفايات والطاقات المستدامة والمخاطر الحضرية والنمذجة الرقمية والتخطيط العمراني فضلا عن الحوكمة وآليات التمويل.


وتم تحديد آخر أجل لتقديم الملخصات إلى 31 جويلية 2026، على أن يتم إعلام أصحاب البحوث المقبولة يوم 5 سبتمبر المقبل، فيما حدد يوم 31 أكتوبر 2026، كآخر موعد للتسجيل.

وسيتيح المؤتمر الفرصة لتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات المعنية بالتنمية الحضرية المستدامة وتبادل التجارب والخبرات في مجال بناء مدن أكثر استدامة ومرونة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330411

babnet

كل الأخبار...

19:07 - فتح باب تقديم الملخصات العلمية للمشاركة في المؤتمر الدولي حول المدن المستدامة والمرنة المزمع عقده من 27 الى 29 نوفمبر 2026
18:40 - وزير الخارجية يلتقي السفير الباكستاني بمناسبة انتهاء مهامه
18:39 - اجتماع وطني متعدد القطاعات بمنظمة الصحة العالمية بتونس لبحث سبل حماية الأطفال والشباب من الإدمان على التدخين
18:36 - اعطاء إشارة انطلاق اشغال بناء النواة الأولى لـ162 مسكن اجتماعي ضمن برنامج الكراء المملّك بالمرناقية
18:19 - بطولة افريقيا للمبارزة (سلاح السابر): التونسية ياسمين دغفوس تحرز الميدالية الفضية
18:13 - تنفيذ بطاقة ايداع بالسجن صادرة في حق المحامي خالد الكريشي
18:08 - العاصمة الليبية طرابلس تستضيف فعاليات المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية في سبتمبر 2026
18:04 - نشرة البيئة لشهر جوان 2026: تنوع بيولوجي مهدد ومؤشرات إيجابية لحماية النظم الطبيعية
17:56 - تونس الكبرى: المخطط التوجيهي للتنقل الحضري في أفق 2040 قيد الإعداد
17:50 - الحماية المدنية: اجتماع لبحث جاهزية الادارات الجهوية وتنفيذ برامج الوقاية والتدخل
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 03 جوان 2026 | 17 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:23
19:36
16:08
12:24
05:01
03:12
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet36°
26° Babnet
الــرياح:
4.51 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-23
30°-19
31°-21
32°-21
29°-22
  • Avoirs en devises 25535,3
  • (03/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38931 DT
  • (03/06)
  • 1 $ = 2,90750 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/06)     1312,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/06)   29572 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No