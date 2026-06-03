بطولة افريقيا للمبارزة (سلاح السابر): التونسية ياسمين دغفوس تحرز الميدالية الفضية

أحرزت المبارزة التونسية ياسمين دغفوس اليوم الأربعاء الميدالية الفضية لسلاح السابر، ضمن منافسات البطولة الافريقية التي تقام من 1 الى 5 جوان الجاري بمدينة ابيدجان الايفوارية.وجاء ذلك اثر هزيمتها في الدور النهائي أمام الجزائرية زهرة كحلي بنتيجة 9 - 15.وكانت ياسمين دغفوس قد تجاوزت في الدور نصف النهائي الجزائرية عبيق بونڨاب بنتيجة 15 -11.وتعد هذه الميدالية هي الثانية للمشاركة التونسية في صنف الكبريات بعد برونزية ياسمين السوسي في سلاح الفلوري.