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العاصمة الليبية طرابلس تستضيف فعاليات المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية في سبتمبر 2026

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Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Juin 2026 - 18:08 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تستضيف العاصمة الليبية طرابلس، في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026، فعاليات "المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية"، بمشاركة واسعة من الخبراء وصانعي القرار المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويشكل هذا المؤتمر، منصّة مهنية إقليمية ودورية تنظم كل عام في عاصمة عربية مختلفة، اذ يستهدف الحدث فتح نقاشات موسّعة وتبادل البيانات والخبرات حول آليات تعزيز الثّقافة والتّعليم الماليين ودفع جهود الشمول المالي والخدمات المالية الرقمية، فضلاً عن دعم الادّخار الأسري كركيزة أساسية لتحقيق المرونة والاستقرار الاقتصادي للأسر العربية.


كما يرمي المؤتمر إلى زيادة الوعي بأهمية الادخار طويل الأجل، والتعريف بمنتجات الادخار والحلول الذكية التي تتيحها الصناعة المالية والمصرفية لملاءمة احتياجات المجتمعات المحلية.


ومن المنتظر أن يجمع هذا الحدث الإقليمي نخبة من الفاعلين الرئيسيين في القطاع الاقتصادي، يتقدمهم ممثلو البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية والتأمين والاتحادات المصرفية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، إلى جانب مسؤولي البورصات وهيئات البريد وجمعيات التكنولوجيا المالية.

ويمثل هذا الحدث الاقتصادي والمالي فرصة لتونس لعرض تجربتها في المجال المصرفي وتشبيك العلاقات مع عديد المصارف والبنوك العربية في عرض المنتوجات والخدمات المالية والمصرفية المستحدثة .
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