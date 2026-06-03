الحماية المدنية: اجتماع لبحث جاهزية الادارات الجهوية وتنفيذ برامج الوقاية والتدخل

مثلت متابعة مدى جاهزية مختلف الإدارات الجهوية للحماية المدنية استعدادا للموسم الصيفي، ومستوى تنفيذ البرامج الوقائية والتدخلية المتعلقة بحماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية، والتوقي من مختلف المخاطر المرتبطة بفصل الصيف، أبرز محاور اجتماع انتظم اليوم الاربعاء بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية بحدائق قرطاج (تونس العاصمة).ويندرج الاجتماع، الذي أشرف عليه المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية وحضره المديرون الجهويون للحماية المدنية بالولايات التي تضم مساحات غابية ومحاصيل زراعية، في إطار تنفيذ التوجهات الوطنية الهادفة إلى المحافظة على المحاصيل الزراعية والثروة الغابية، من خلال مزيد دعم الاستعدادات الميدانية وتعزيز التنسيق بين مختلف وحدات الحماية المدنية المتدخلة في مجابهة حرائق المحاصيل الزراعية والغابات، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية.و تم خلال الجلسة التأكيد على ضرورة الرفع من درجات اليقظة وتعزيز الجاهزية العملياتية بمختلف الوحدات، مع مزيد إحكام التنسيق بين كافة المتدخلين على المستويين الجهوي والمحلي، بما يضمن سرعة التدخل ونجاعة الاستجابة لمختلف الحوادث والطوارئ المحتملة.