وزير الخارجية يلتقي السفير الباكستاني بمناسبة انتهاء مهامه

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى تونس جواد أحمد عمراني، الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه.ومثل اللقاء مناسبة تطرّق أثناءها النفطي، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، إلى متانة العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع الجمهورية التونسية بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، مستحضرا في هذا السياق الدعم الذي لقيته تونس من قبل دولة باكستان أيام معركة التحرير وإبان استقلال البلاد.وتم الاتفاق على متابعة تنفيذ توصيات الدورة الرابعة للمشاورات السياسية الثنائية بين وزارتي خارجية البلدين التي انعقدت يوم 9 ديسمبر 2025 بتونس، استعدادا لعقد الدورة العاشرة للّجنة المشتركة بإسلام أباد على المستوى الوزاري.من جانبه، عبّر السفير عن شكره للسلطات التونسية على ما حظي به من دعم وتسهيلات طيلة فترة عمله بتونس، مؤكّدا حرص باكستان على مزيد النهوض بعلاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، خدمة لمصالحهما المشتركة.