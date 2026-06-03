اعطاء إشارة انطلاق اشغال بناء النواة الأولى لـ162 مسكن اجتماعي ضمن برنامج الكراء المملّك بالمرناقية

اعطى وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، ظهر اليوم الاربعاء، إشارة انطلاق اشغال بناء النواة الأولى لـ162 مسكن اجتماعي ضمن برنامج الكراء المملّك، كآلية جديدة للسكن الاجتماعي ستشرف على إنجازها الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية"السنيت" وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية"سبرولس".ويتضمن البرنامج، وفق تصريح وزير التجهيز والاسكان، لصحفية "وات" بمنوبة، 5000 مسكن لفائدة الاجراء في القطاعين العام والخاص، موزع على كامل جهات الجمهورية، انطلق منها خلال هذه السنة 1 ألف مسكن موزّع عدد من الولايات.وأضاف انه تم وضع برنامج شهري بداية من انطلاق اشغال هذه النواة الأولى، بالانطلاق قريبا في اشغال في انجاز اخرى إضافية وبمعدل نواة واحدة كل شهر في ولايات اخرى.وتشمل النواة الأولى إنشاء اقامتين تتضمن الأولى 80 مسكنا والثانية 82 مسكنا، على ان تنتهي الاشغال ويتم التسليم في اواخر السنة القادمة 2027 للمستفيدين الذين يستجيبون للشروط المضمنة بالمنصة الخاصة بالمشروع والتي يتواصل الاشتغال عليها بدورها لتكون جاهزة للتسجيل للعموم في اخر السنة الحالية، وفق تاكيده. علما وان كلفة مشروعي الكراء المملك بالمرناقية تصل الى 2ر31 مليون دينار.وأوضح الزواري، ان مقاييس اسناد المساكن، التي تأخذ بعين الاعتبار عديد الشروط ومنها الحد الأدنى للأجور وعدد الافراد بالعائلة وغيرها ، سهرت على ضبطها لجنة مختصة جمعت وزارات التجهيز والشؤون الاجتماعية والمالية، وقد تم احالتها للمركز الوطني للإعلامية لتضمنيها وتدقيقها واجراء جميع التقاطعات الضرورية مع بقية المصالح في المنصة التي بلغت مراحل متقدمة من الإنجاز، وستدخل قيد التجربة في أكتوبر 2026.واكد على ان آلية الكراء المملك هو برنامج اجتماعي يوفر مساكن بمواصفات مهمة تشمل قاعة جلوس وغرفتين وعلى مساحة لا تقل عن 75 متر مربع، وقاعة جلوس وثلاث غرف على مساحة 100 متر مربع تتوفر بها التجهيزات الجماعية اللازمة من مصاعد ومرافق، وتضمن الجودة، متوقعا في ذات السياق اقبالا كبيرا من المواطنين وخاص من اجراء القطاعين على هذه النوعية من المساكن.وأضاف ان الوزارة تحرص في هذه المشروع الرئاسي على تسليم المنتفعين بالمساكن الذين سيتم اختيارهم بالتوازي مع تواصل الاشغال وذلك فور جاهزيتها، مؤكدا ان سيتم الحرص على ان تتم قبل الآجال المحددة.وبين ان الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية اخذت هذا الجانب بعين الاعتبار بقرار تخصيص الاعتمادات الضرورية للمشروع لصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء"الفوبرولوس"، وتم عقد اتفاقية لكل مشروع بما يمكن من خلاص شركات المقاولات المنجزة على أقساط، وستكون نسبة القسط الأول 20 بالمائة التي ستودع في اجال قياسية في حساباتهم بعد الانطلاق في الاشغال بما يمكن من الإنجاز في أفضل الظروف وفي نسق متسارع.يذكر ان الوزير وضع حجر أساس المشروعين بالمرناقية رفقة والي منوبة، محمود شعيب، والنائب عن الجهة، صابر الجلاصي، والرئيس المدير العام لشركة الوطنيّة العقاريّة للبلاد التونسية، فهمي كمون، والمديرة الجهوية للتجهيز بمنوبة ومعتمد المرناقية.