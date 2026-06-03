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"أنت مجنون ولولاي لكنت في السجن".. أسوأ اتصال لترمب مع نتنياهو

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Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Juin 2026 - 06:19 قراءة: 1 د, 20 ث
      
أفاد مسؤولان أمريكيان ومصدر مطلع بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وجّه انتقادات لاذعة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي وُصف بأنه "الأسوأ" بينهما، على خلفية التهديد الإسرائيلي بقصف العاصمة اللبنانية بيروت.

وبحسب المصادر التي نقلها موقع أكسيوس، استخدم ترمب لهجة حادة، واصفا نتنياهو بـ"المجنون"، ومتهما إياه بنكران الجميل، في إشارة إلى الدعم الذي قدمه له سابقا خلال محاكمته بتهم الفساد.


كما حذّر ترمب من أن استهداف بيروت سيعمق عزلة إسرائيل دوليا، متهما نتنياهو بالتسبب في تراجع صورتها عالميا، إذ قال له: "الجميع يكرهك حاليا، والجميع بات يكره إسرائيل بسبب هذا الأمر.. ما الذي تفعله بحق الجحيم؟".


وأشارت المصادر إلى أن ترمب عبّر عن غضب بالغ، في وقت كانت فيه إيران تهدد بوقف مفاوضاتها مع واشنطن بسبب العمليات الإسرائيلية في لبنان.

"أنا من أنقذ عنقك"

وأضاف المصدر أن ترمب ادّعى أنه ساعد في إبقاء نتنياهو خارج السجن، حيث صرخ في إحدى اللحظات قائلا "أنت مجنون تماما. لولاي لكنت في السجن الآن. أنا من أنقذ عنقك".

في المقابل، أوضح مسؤول أمريكي أن ترمب أبدى تفهما لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات حزب الله، إلا أنه اعتبر أن توسيع العمليات البرية واستهداف مناطق مدنية، بما في ذلك تدمير مبان كاملة لتصفية قيادات، أمر يثير القلق ويهدد الاستقرار.

وفي كواليس الاتصال، نقلت المصادر أن ترمب شدد على أن استمرار هذا النهج قد يقوّض جهوده الدبلوماسية مع طهران، لا سيما في ظل مقترحات مطروحة تشمل إنهاء القتال في لبنان.

في المقابل، أكد مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب لا تخطط حاليا لضرب أهداف داخل بيروت، فيما أوضح نتنياهو في بيان لاحق أنه أبلغ ترمب بأن إسرائيل ستواصل عملياتها إذا استمرت هجمات حزب الله، مضيفا "موقفنا لم يتغير".

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