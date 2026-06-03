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لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الجهات والأقاليم تبحث ملفات التربية والصحة وتقترح جلسات استماع وزيارات ميدانية لدعم الإصلاحات

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Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Juin 2026 - 17:46 قراءة: 1 د, 17 ث
      
خصصت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال جلسة عقدتها اليوم الأربعاء، أشغالها للتداول في برنامج عملها للفترة المقبلة، حيث ناقشت جملة من الملفات ذات الصلة بالقطاعات التربوية والاجتماعية والصحية والثقافية والتشغيل والتكوين.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية تطوير آليات حماية الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي وتعزيز إدماج الأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب النظر في مشروع إرساء المجلس الأعلى للتربية وتحديد مجال اختصاصه، فضلا عن متابعة المشاريع التربوية المعطلة وبرامج صيانة البنية التحتية للمؤسسات التربوية.


وشدد المشاركون على ضرورة بلورة تصورات وحلول مستدامة من شأنها دعم القطاع التربوي والارتقاء بمردوديته، مع اقتراح تنظيم جلسات استماع متخصصة لتعميق الحوار بشأن مختلف الإشكاليات التي تعترض عددا من القطاعات الاجتماعية والثقافية وقطاعات التشغيل والتكوين والشركات الأهلية.


كما تداولت اللجنة في عدد من المبادرات والمقترحات المقدمة من نواب المجلس، وقررت التفاعل بشأنها من خلال جلسات استماع مع مختلف الأطراف المعنية. وشملت هذه المقترحات إرساء بروتوكول لحماية الفضاء السيبرني، وتثمين الخبز الصحي، ودعم السيادة الغذائية، إضافة إلى إطلاق مبادرة "كتاب الثلاثية المميز" الهادفة إلى التخفيف من ثقل المحفظة المدرسية والمحافظة على البيئة عبر إعادة استغلال الكتب الورقية ضمن منظومة الاقتصاد الدائري بما يحقق منافع تربوية واجتماعية واقتصادية للمواطن.

وتطرقت الجلسة أيضا إلى مقترحات تتعلق بتنظيم زيارات ميدانية لعدد من مؤسسات الرعاية والخدمات الاجتماعية والتربوية، من بينها قرى الأيتام والجمعيات الاجتماعية ودور المسنين والمؤسسات المختصة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي الجانب الصحي، ناقش أعضاء اللجنة وضعية الخدمات الصحية العمومية وما تشهده من تحديات، على غرار النقص المسجل في بعض الأدوية والتجهيزات الطبية الأساسية وبطء نسق صيانة البنية التحتية الصحية، مؤكدين أهمية البحث عن حلول عملية وناجعة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
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