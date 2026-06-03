تنظّم جمعية الأيّام الاقتصادية والمالية التطبيقية (JEFA)، بالشّراكة مع المجلس الوطني للإحصاء والمعهد الوطني للإحصاء والمندوبية العامة للتنمية الجهوية (CGDR) والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية (ITECEQ) فعاليات الدورة الرابعة لملتقيات المعلومة الإحصائية في تونس، يومي 5 و6 جوان 2026 بمدينة المهدية.وستتمحور أعمال هذه الدورة، المدعومة من قِبل منظومة الأمم المتحدة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة العمل الدولية)، حول التوجّهات الاستراتيجية لتنمية الإحصاء في تونس، مع تركيز خاص على إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي للمنظومة الإحصائية الوطنية.وسيشهد هذا الحدث تقديم "التوجهات الاستراتيجية لتطور الاحصائيات 2030/2026 ومخطط العمل ذي الاولوية مع التركيز على الاصلاح التشريعي" و"المبادئ الاساسية للاحصاء واصلاح المنظومات الاحصائية في العالم العربي" الى جانب تنظيم موائد مستديرة تهتم بمسائل "حوكمة وتنسيق المنظومة الاحصائية" و"انتاج وجودة الاحصائيات: المواصفات الدولية والاندماج" .