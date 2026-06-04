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ولاية سوسة:جلسة عمل لمتابعة مدى تقدم إنجاز مشروع تقسيم الريحان 2

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Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Juin 2026 - 07:32 قراءة: 0 د, 50 ث
      
انعقدت امس الاربعاء بمقر ولاية سوسة جلسة عمل خُصّصت لمتابعة مدى تقدم إنجاز مشروع تقسيم الريحان 2 الراجع بالنظر إلى الوكالة العقارية للسكن،وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشاريع الجهوية والسعي إلى تسريع نسق إنجازها ،وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها

وتم خلال الجلسة استعراض مختلف مكونات المشروع ومراحل تقدّم الأشغال، حيث يشمل القسط الأول أشغال التهيئة النهائية للمناطق الخضراء وأشغال تصريف مياه الأمطار، وانطلقت الأشغال بداية من شهر جوان 2026 ومن المنتظر استكمالها خلال شهر ديسمبر 2026

كما تم التطرق إلى القسط الثاني المتعلق بأشغال التنوير العمومي، حيث بلغت نسبة تقدم الإنجاز حوالي 90 بالمائة، ومن المنتظر استكمال الأشغال خلال شهر جويلية 2026

وأكد والي سوسة، سفيان التنفوري،بالمناسبة على أهمية هذا المشروع في تحسين الإطار العمراني وجودة الحياة لفائدة متساكني المنطقة، مشددا على إزالة كافة المظاهر المخلة بالبيئة ،ورفع فضلات الهدم و البناء بالتقسيم مع تركيز كاميرا مراقبة للتصدي للمخالفين

ودعا في هذا السياق، مختلف المتدخلين إلى مزيد التنسيق والتعاون واستحثاث نسق الإنجاز، مع الحرص على احترام الجودة والمعايير الفنية المعتمدة ومتابعة تقدم الأشغال بصفة دورية
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