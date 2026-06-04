مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يحدد 30 جوان كآخر أجل لمنظوريه لتقديم المقترحات لمشروع قانون المالية لسنة 2027

حدد مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، يوم 30 جوان كآخر أجل لمنظوريه لتقديم المقترحات لمشروع قانون المالية لسنة 2027وأصدر المجمع، بلاغا موجها إلى كافة منخرطيه ، يدعوهم فيه للمشاركة الفعالة في صياغة التوجهات الاقتصادية والمالية القادمة للبلاد.وجاءت هذه الدعوة ببادرة من رئيس المجلس الوطني للمجمع، سفيان الديماسي، في إطار الاستعدادات الجارية لإعداد الوثيقة التوجيهية ومقترحات المجمع المقررة تقديمها إلى وزارة المالية بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2027.ودعا البلاغ، المهنيين إلى تقديم مقترحاتهم وتوصياتهم مدعومة بشرح تفصيلي للأسباب والآراء التي تبررها، وذلك لضمان دراستها والأخذ بها بعين الاعتبار في صياغة المقترحات النهائية للمجمع.وتأتي هذه الخطوة لتعزيز دورسلك المحاسبين كشريك أساسي في تطوير المنظومة الجبائية والمالية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم حلول عملية وتوصيات تنبع من واقع الممارسة المهنية