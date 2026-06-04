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بدء تنفيذ الجزء الجزائري من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء

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Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Juin 2026 - 18:07 قراءة: 1 د, 23 ث
      
دخل الجزء الجزائري من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء مرحلة التنفيذ، تحت إشراف وزراء الطاقة في الجزائر والنيجر ونيجيريا، في خطوة مهمة نحو تجسيد أحد أكبر مشاريع الطاقة في إفريقيا.

وقد أشرف على العملية كل من وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، ووزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في جمهورية نيجيريا الاتحادية، إكبيريكبي إيكبو، ووزير البترول لجمهورية النيجر، حمادو تيني.


وأكد الوزراء أن المشروع يعكس الرؤية المشتركة لقيادات الدول الثلاث لمهمة تعزيز التعاون الطاقوي الإفريقي، من خلال إقامة شراكة استراتيجية قائمة على التكامل الاقتصادي وتحقيق المصالح المتبادلة. كما اعتبروا أن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ يمثل منعطفاً حاسماً في مسار هذا المشروع القاري.


وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية أن إطلاق المرحلة التنفيذية للمشروع يأتي عقب اعتماد نتائج دراسة الجدوى النهائية خلال الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية للمشروع، الذي انعقد بالجزائر العاصمة، ما مهد الطريق للانتقال إلى المراحل العملية والإنشائية.

ويهدف المشروع إلى نقل ما بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا من نيجيريا عبر النيجر إلى الجزائر، قبل توجيهه نحو الأسواق الإقليمية والدولية بالاستفادة من البنية التحتية الجزائرية المتطورة في مجال نقل ومعالجة وتصدير الغاز.

كما سيساهم الجزء الجزائري من المشروع في نقل الكميات المستقبلية من الغاز النيجيري، إضافة إلى تعزيز استغلال الحقول الغازية الجزائرية الحالية والجديدة، خاصة في حوض أهنات، بما يدعم قدرات التجميع والنقل والتصدير للدول الثلاث.

وشدد الوزراء على أن انطلاق المرحلة التنفيذية يعكس مستوى التنسيق والثقة المتبادلة بين الجزائر والنيجر ونيجيريا، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل لإنجاز المشروع وفق أعلى المعايير الفنية.

أكد الوزير النيجيري دعم بلاده الكامل للمشروع لأهميته الاستراتيجية، فيما شدد الوزير النيجري على أن فوائده ستشمل إفريقيا بأكملها عبر تعزيز التنمية والتكامل الإقليمي. كما أشاد الوزراء بدعم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمشروع، معتبرين إياه ركيزة لتعزيز الاندماج القاري والتنمية المستدامة.
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