لقاء في بلدية تونس لبحث افاق تطوير الشراكة والتعاون مع منظمة المدن العربية

التقت المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول اليوم الخميس، الأمين العام لمنظمة المدن العربية بدر وائل العجيل العسكري، والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة الزيارة التي أداها إلى مدينة تونس.ومثّل اللقاء مناسبة لاستعراض آفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز الشراكة بين الجانبين من خلال تكثيف برامج تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات الحوكمة المحلية والتنمية الحضرية والمحافظة على التراث وتثمينه، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بدعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتحقيق التنمية المستدامة لفائدة المواطنين، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لبلدية تونس.وأكدت المكلفة بتسيير بلدية تونس، بالمناسبة، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بلدية تونس بمنظمة المدن العربية، وما أثمرته على مدى السنوات الماضية من تعاون مثمر وتبادل للتجارب والخبرات في مختلف المجالات ذات الصلة بالشأن البلدي.ويأتي هذا اللقاء، حسب البلاغ، في إطار حرص بلدية تونس على الانفتاح على محيطها العربي وتعزيز علاقات التعاون مع مختلف المنظمات والهيئات المختصة بما يدعم تبادل المعرفة ويكرّس أفضل الممارسات في مجال العمل البلدي، وحضره ممثلة عن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي) وعدد من الإطارات والمصالح البلدية المعنية.