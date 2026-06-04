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وزارة الصحة: إعادة تشغيل آلة تنقية الأمصال العلاجية بمعهد باستور بتونس بعد سنوات من التعطّل

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Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Juin 2026 - 20:18 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تم، اليوم الخميس، تدشين آلة تنقية الأمصال العلاجية بـمعهد باستور بتونس، وذلك بعد استكمال إعادة تأهيلها إثر سنوات من التعطّل والصعوبات التقنية التي حالت دون استغلالها.

وتُعدّ هذه المنظومة إحدى الركائز الأساسية في مسار إنتاج الأمصال العلاجية المنقذة للحياة، حيث تمّت استعادة جاهزيتها التشغيلية بفضل كفاءات تونسية خالصة، في إنجاز يعكس القدرات الوطنية في مجال الصيانة والتطوير والتأهيل التقني.


ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في تأمين حاجيات تونس من المصل المضاد للعقارب والمصل المضاد للأفاعي خلال سنة 2027، إلى جانب الاستئناف التدريجي لتزويد السوق الوطنية بالمصل المضاد لداء الكلب.


ويُجسّد هذا الإنجاز خطوة عملية في مسار تعزيز السيادة الصحية الوطنية، ودعم الإنتاج المحلي للمواد الصحية الاستراتيجية، بما يساهم في تحسين جاهزية المنظومة الصحية وضمان استمرارية التزوّد بالأمصال الحيوية.
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