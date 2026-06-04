JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:24 Tunis

خفالينسكا تهزم شنايدر لتواجه أندريفا بنهائي بطولة رولان غاروس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/658e806a6fb4d1.13244437_qhkepognmjlif.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Juin 2026 - 20:21 قراءة: 0 د, 52 ث
      
و​اصلت اللاعبة البولونية ​مايا خفالينسكا، القادمة من ‌التصفيات، مسيرتها الخيالية ‌في بطولة ‌فرنسا المفتوحة للتنس بفوزها 7-6 و6-4 على ديانا شنايدر اليوم ⁠الخميس، لتصل إلى نهائي بطولة كبرى لأول مرة وتضرب موعدا مع ​الروسية ميرا أندريفا.

وبعدما فازت أندريفا (19 عاما) في نصف النهائي 6-1 و6-3 على الأوكرانية مارتا كوستيوك، تألقت ⁠خفالينسكا (24 عاما) تحت سقف ملعب فيليب شاترييه، في اللحظات الحاسمة لتتقدم في البطولة.


وبدت شنايدر محبطة في المجموعة الأولى حيث قدمت منافستها بعض الضربات المذهلة التي ​أظهرت قوتها ودقتها، لكن الروسية البالغة من العمر 22 عاما ردت بقوة ‌لتتعادل 4-4.
ورفعت خفالينسكا من مستواها وسددت ضربة خلفية حاسمة لتحافظ ⁠على إرسالها في الشوط 11 الماراثوني، ‌قبل أن تحصل على نقطة حاسمة في الشوط الفاصل.

وحسمت خفالينسكا، التي تخوض مباراتها التاسعة في رولان غاروس هذا العام، المجموعة الأولى وسط تصفيق حاد قبل أن ‌تتعادل مع شنايدر في أول ⁠ثمانية أشواط من المجموعة التالية.
وبفضل كسر حاسم في الشوط التالي، ‌حصلت خفالينسكا على فرصة رائعة لإنهاء مباراة مثيرة في مجموعتين، وحافظت المصنفة 114 ‌عالميا على ⁠تركيزها لتستغل أول فرصة لحسم المباراة بضربة أمامية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330504

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 7

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 04 جوان 2026 | 18 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:24
19:37
16:09
12:25
05:01
03:11
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet31°
22° Babnet
الــرياح:
3.45 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-19
31°-20
31°-21
28°-21
33°-22
  • Avoirs en devises 25535,3
  • (03/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38931 DT
  • (03/06)
  • 1 $ = 2,90750 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/06)     1209,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/06)   29499 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No