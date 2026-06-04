خفالينسكا تهزم شنايدر لتواجه أندريفا بنهائي بطولة رولان غاروس

و​اصلت اللاعبة البولونية ​مايا خفالينسكا، القادمة من ‌التصفيات، مسيرتها الخيالية ‌في بطولة ‌فرنسا المفتوحة للتنس بفوزها 7-6 و6-4 على ديانا شنايدر اليوم ⁠الخميس، لتصل إلى نهائي بطولة كبرى لأول مرة وتضرب موعدا مع ​الروسية ميرا أندريفا.وبعدما فازت أندريفا (19 عاما) في نصف النهائي 6-1 و6-3 على الأوكرانية مارتا كوستيوك، تألقت ⁠خفالينسكا (24 عاما) تحت سقف ملعب فيليب شاترييه، في اللحظات الحاسمة لتتقدم في البطولة.وبدت شنايدر محبطة في المجموعة الأولى حيث قدمت منافستها بعض الضربات المذهلة التي ​أظهرت قوتها ودقتها، لكن الروسية البالغة من العمر 22 عاما ردت بقوة ‌لتتعادل 4-4.ورفعت خفالينسكا من مستواها وسددت ضربة خلفية حاسمة لتحافظ ⁠على إرسالها في الشوط 11 الماراثوني، ‌قبل أن تحصل على نقطة حاسمة في الشوط الفاصل.وحسمت خفالينسكا، التي تخوض مباراتها التاسعة في رولان غاروس هذا العام، المجموعة الأولى وسط تصفيق حاد قبل أن ‌تتعادل مع شنايدر في أول ⁠ثمانية أشواط من المجموعة التالية.وبفضل كسر حاسم في الشوط التالي، ‌حصلت خفالينسكا على فرصة رائعة لإنهاء مباراة مثيرة في مجموعتين، وحافظت المصنفة 114 ‌عالميا على ⁠تركيزها لتستغل أول فرصة لحسم المباراة بضربة أمامية.