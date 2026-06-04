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قبلي: أنشطة متنوعة ومعرض لمشاريع النوادي المدرسية تؤثث فعاليات ظاهرة "أطفال أفلاطون يغنون للحياة"

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Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Juin 2026 - 21:22 قراءة: 1 د, 56 ث
      
نظّمت دائرة قبلي 2 للغة العربية، صباح اليوم الخميس، بأحد الفضاءات الترفيهية بقبلي المدينة، تظاهرة "أطفال افلاطون يغنون للحياة" المندرجة في اطار مشروع أفلاطون للتربية المالية والاجتماعية المنجز بالشراكة بين وزارة التربية ومنظمة "اندا" العالم العربي، وفق المتفقدة العامة للمدارس الابتدائية بهذه الدائرة سيناء العزابي.

وأوضحت العزابي، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ هذه التظاهرة التي دأبت الدائرة على تنظيمها في موفى كل سنة دراسية تتضمن مستويين، يتعلق الأوّل بتنشيط نوادي أفلاطون في المدارس الابتدائية، فيما يتعلق الثاني بإدماج التربية المالية والاجتماعية في التعلّمات على غرار بعض المفاهيم كالميزانية والادخار والتحكم في الموارد، بما من شأنه تنمية عدة جوانب في شخصية المتعلم تتجاوز  البعد المعرفي التربوي العلمي لتجعله قادرا على البحث على حلول وإنشاء مشاريع، وبناء علاقات مع التواصل الفعّال مع الآخر.


ويشمل برنامج هذه التظاهرة، التي تشهد مشاركة 6 مدارس ابتدائية، تنظيم معرض لانتاجات نوادي أفلاطون بهذه المدارس وهي انتاجات تمثل ثمرة مشاريع تحقق  بعض الموارد للمدارس التي تحتضنها، الى جانب تقديم 3 أنشطة من جملة الأنشطة التي اشتغل عليها كل نادي  من هذه النوادي طيلة السنة.
ومن جهتها، أكدت مديرة برامج في منظمة "اندا" العالم العربي والمسؤولة على تنفيذ برنامج افلاطون، إيمان حمزة، لوكالة "وات"، أن هذا البرنامج العالمي يهدف إلى تعزيز التربية المالية والاجتماعية لدى الطفل ومنظمة "اندا" هي الشريك المسؤول على تنفيذه في تونس بالشراكة مع وزارة التربية.

وأضافت أن هذا البرنامج قد انطلق منذ سنة 2019  بتجربة نموذجية في ولايتي القصرين وبنزرت، ليتوسع في ما بعد ليشمل 26 مندوبية جهوية للتربية نظرا للأثر الإيجابي الذي أحدثه هذا البرنامج لدى التلميذ والمربي، خاصة وأنه مكّن من تنمية المهارات الحياتية للطفل في ما يتعلق بالحقوق والمسؤوليات واكتشاف الذات، مع تعزيز الفكر النقدي والتخطيط وتحديد الأهداف، إلى جانب الادخار والانفاق والميزانية وإدارة المبادرات والمشاريع الصغيرة لتطبيق ما تعلّمه في اطار هذا البرنامج.
وذكّرت بأن هذا البرنامج ينفذ على مستويين يتعلق الأول بالتدخل في الحياة المدرسية عن طريق بعث نوادٍ داخل المدارس العمومية مع تدريب المربين حول منهج المشروع  الذي يركز على مهارات الطفل واعطائه فرصة لإثباتها داخل هذه النوادي، فيما ينفذ المستوى الثاني في التعلمات، مشيرة إلى أن هذه البادرة  مازالت في طور التجريب لادراج التربية المالية والاجتماعية في التعلّمات.
من ناحيتهم، عبّر عدد من التلاميذ من أعضاء نوادي أفلاطون ببعض المدارس الابتدائية بقبلي عن سعادتهم بهذا المشروع الذي مكّنهم من التعبير على طاقاتهم، والتعرف على العديد من الجوانب الحياتية التي ساعدتهم في تكريس أفكارهم على أرض الواقع، خاصة في مجال التصرف السليم في الميزانية، وتحديد الأهداف التي يطمحون لبلوغها، مع الإصرار على تحقيقها عبر التخطيط الدقيق والانطلاق الفعلي في الإنجاز المصغر لبعض المشاريع.
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