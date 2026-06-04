قرار قضائي في حق رئيس خلال الشابة سابقا توفيق المكشر ونائب محافظ البنك المركزي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6597cb132e85e3.76051647_qomgenplfjikh.jpg>

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، تأجيل محاكمة الرئيس السابق لهلال الشابة توفيق المكشر والنائب السابق لمحافظ البنك المركزي العروسي بيوض إلى موعد لاحق.

وتتعلق القضية بشبهات الحصول على قروض بنكية دون تقديم الضمانات المالية القانونية.

وحضر الجلسة المكلف العام بنزاعات الدولة وفوض النظر في التأخير .