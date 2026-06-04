تأجيل محاكمة النائب السابق الصحبي سمارة

قررت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي سمارة ومتهم ثان إلى موعد لاحق خلال شهر جوان الجاري، وذلك استجابة لطلب تقدم به فريق الدفاع.ومثل الصحبي سمارة، الموقوف على ذمة القضية، أمام هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس للطعن في الحكم الابتدائي الصادر في حقه.وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية قد قضت بسجن الصحبي سمارة لمدة 11 عاما، فيما حكمت على المتهم الثاني بالسجن لمدة 11 عاما وثلاثة أشهر.تهم تتعلق بأمن الدولةوتتعلق القضية بجملة من التهم، من بينها تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج بالتراب التونسي، والإيهام بجريمة، وغصب أموال الغير بواسطة التهديد.وخلال الجلسة، طلب محامو الدفاع التمديد في الآجال لإعداد وسائل الدفاع والاطلاع على الملف، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة.وقررت الدائرة المتعهدة تأخير النظر في القضية إلى جلسة لاحقة خلال شهر جوان الجاري لمواصلة الإجراءات والنظر في دفوعات الدفاع قبل البت في الطعون الاستئنافية المقدمة في الملف.