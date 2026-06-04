وزارة الدفاع الوطني تتسلم 48 سيارة "هامر" أمريكية لدعم قدرات الجيش الوطني

تسلّمت وزارة الدفاع الوطني، مساء أمس الأربعاء بالقاعدة الجوية بالعوينة، 48 سيارة من نوع "هامر" ،مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وإطارات عسكرية ومدنية سامية من الجانبين، وفق ما ورد في بلاغ نشرته الوزارة اليوم الخميس على صفحتها الرسمية.وأوضحت الوزارة أن هذه العربات ستساهم في تعزيز القدرات العملياتية للجيش الوطني ودعم جاهزيته، لا سيما في مجالات حماية الحدود البرية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والتصدّي لمختلف الأنشطة غير الشرعية.وأضافت في ذات البلاغ ، أن هذه الصفقة تندرج في إطار الجهود المشتركة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية الرامية إلى مزيد دعم التعاون العسكري بين البلدين، بما يعكس متانة العلاقات التاريخية التي تجمعهما وتقارب وجهات النظر حول مختلف القضايا الأمنية ،والالتزام المشترك بدعم هذه الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصلحة الطرفين.