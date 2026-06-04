تراجع عجز الحساب الجاري إلى 2.7 مليار دينار موفى أفريل 2026

أظهرت معطيات صادرة عن البنك المركزي التونسي تواصل تحسن مؤشرات التوازنات الخارجية، حيث تقلص عجز الحساب الجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 ليبلغ، مقابلخلال الفترة نفسها من سنة 2025.وأوضح البنك المركزي، في أعقاب اجتماع مجلس إدارته المنعقد يوم 3 جوان 2026، أن عجز الحساب الجاري مثلموفى أفريل 2026، مقارنة بـخلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.وبحسب المعطيات ذاتها، سجل الميزان الجاري، باستثناء قطاع الطاقة، فائضا بقيمةموفى أفريل 2026، مقابلخلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025.ويعكس هذا التطور تحسنا ملحوظا في المؤشرات الخارجية للاقتصاد التونسي، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع فاتورة الطاقة.وأرجع البنك المركزي هذا التحسن أساسا إلى الأداء الجيد لميزان الخدمات، الذي ساهم في الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري.وساعدت عائدات الخدمات، وخاصة المرتبطة بالأنشطة السياحية والخدمات الموجهة للتصدير، على امتصاص جزء من تأثير ارتفاع كلفة واردات الطاقة، التي ما تزال تمثل أحد أبرز العوامل الضاغطة على التوازنات الخارجية للبلاد.ويظل قطاع الطاقة العامل الرئيسي المؤثر على عجز الميزان التجاري والحساب الجاري، في حين تواصل قطاعات الخدمات لعب دور محوري في دعم موارد البلاد من العملة الصعبة وتحسين التوازنات المالية الخارجية.