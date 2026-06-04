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بمناسبة عيد الموسيقى العالمي : حفلان في مسرح أوبرا تونس لكل من رشا رزق ورامي عياش

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Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Juin 2026 - 14:25 قراءة: 0 د, 46 ث
      
بمناسبة عيد الموسيقى العالمي (اليوم العالمي للموسيقى) الموافق ليوم 21 جوان من كل سنة، ينظم مسرح أوبرا تونس، تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، حفلين موسيقيين يومي 13 و21 جوان يحييهما على التوالي كل من الفنانة رشا رزق والفنان رامي عياش.

وسيكون الجمهور على موعد في سهرة السبت 13 جوان على الساعة الثامنة ليلاً بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، الفنانة السورية رشا رزق مرفوقة لأول، بالأوركستر السمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي، في عرض موسيقي حيّ يمزج بين الأغاني التي صنعت ذاكرة أجيال بتوزيع سمفوني معاصر.

وسيكون الحفل مناسبة للحاضرين لاكتشاف تجربة موسيقية تحتفي بجمال الموسيقى وقدرتها على توحيد الثقافات والأجيال، في أمسية استثنائية تعيد إحياء أعمال موسيقية خالدة بروح أوركسترالية وفق ما جاء في بلاغ لمسرح الأوبرا.
ولأحباء الفن موعد كذلك في سهرة الأحد 21 جوان في مسرح الأوبرا كذلك، مع الفنان اللبناني رامي عياش في سهرة فنية صحبة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بالهاني، وذلك بداية من الساعة الثامنة مساء.
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