تونس تحتضن الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة يوم 8 جوان الجاري تحت شعار "جودة الطفولة استدامة المستقبل"

تنظم، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية تحت شعار "جودة الطفولة استدامة المستقبل"، وذلك يوم الإثنين 8 جوان 2026 بتونس العاصمة.ويهدف هذا الملتقى الإقليمي، الذي سينعقد بمقر منظمة "الألكسو" إلى عرض الإطار المعياري العربي لتقويم جودة مؤسسات الطفولة المبكرة والتعريف بفلسفته وأبعاده ومجالاته المختلفة.ويعد هذا الإطار ثمرة مشروع إقليمي مشترك بين مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم ومنظمة "الألكسو"، ويرمي بالأساس إلى تطوير منظومة الطفولة المبكرة في المنطقة العربية والارتقاء بها وفقا للمقاييس الدولية.ويتضمن برنامج الملتقى جلسات نقاش هادفة تبحث آليات توظيف هذا الإطار المعياري الجديد في عمليات التقويم والاعتماد والتحسين المستمر لمؤسسات الطفولة المبكرة إلى جانب استعراض أبرز وأفضل الممارسات والتجارب العربية والدولية الناجحة المرتبطة بتطبيق معايير الجودة في هذا المجال الحيوى.وينتظر أن يختتم الملتقى بصياغة واعتِماد جملة من التوصيات العملية والخطط التنفيذية التي تهدف إلى دعم تبني وتطبيق الإطار المعياري العربي على مستوى السياسات والتشريعات والمؤسسات التعليمية والتربوية في مختلف الدول العربية بما يضمن بناء أساس متين ومستدام لأجيال المستقبل.