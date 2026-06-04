مجلس الاعمال التونسي اللإفريقي يطلق التحالف من اجل السيادة التكنولوجية في افريقيا

أعلن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، الخميس، إطلاق "التحالف من أجل السيادة التكنولوجية في إفريقيا"(ST2A)، وهو ائتلاف إفريقي يضم عددا من الفاعلين في مجال التكنولوجيا المتقدمة بهدف دعم التحول الرقمي في القارة الإفريقية.ويطمح هذا التحالف إلى توحيد جهود أبرز الفاعلين التونسيين المتخصصين في تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبرني، وتكنولوجيات الصحة، والخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة العالية، وذلك للاستجابة بشكل جماعي للمشاريع المهيكلة الكبرى على المستوى القاري، وفق ما أفاد بلاغ صادر عن المجلس.وتتعلق مجالات تدخل التحالف، التّي تحظى بالأولوية، بالبنى التحتية الرقمية الحيوية، والحوسبة السحابية السيادية ومراكز البيانات الآمنة والربط الأرضي والبحري وعبر الأقمار الصناعية، والأمن السيبرني، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة ، والصحة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، والمدن الذكية، والتكنولوجيا المالية والحكومة الإلكترونية، والهوية الرقمية، فضلا عن تكنولوجيات الفضاء والتطبيقات المعتمدة على الأقمار الصناعية.ومن خلال هذا الائتلاف، يسعى مجلس الأعمال التونسي الإفريقي إلى تعزيز الخبرات التونسية في قطاعات التكنولوجيا، وتنمية أوجه التعاون والتكامل بين الشركات الأعضاء، والمساهمة في ترسيخ مكانة تونس كمركز تكنولوجي إقليمي يخدم التحول الرقمي والسيادة التكنولوجية في إفريقيا.ولمزيد من المعلومات ولاستكمال اجراءات العضوية، دعا المجلس الشركات الراغبة في الانضمام إلى هذا الائتلاف إلى التواصل معه.