البنك الوطني الفلاحي يحقق نتيجة صافية بقيمة 274،5 مليون دينار لكامل سنة 2025

حقق البنك الوطني الفلاحي نتيجة صافية ناهزت 274،5 مليون دينار لكامل سنة 2025، وذلك وفق بيانات نشرت على موقع بورصة تونس عقب انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 أفريل 2026.وأعلن البنك أن الجلسة العامة العادية أقرت توزيع أرباح بقيمة 1،150 دينار للسهم الواحد، ما يمثل قيمة جملية تقدر ب73،6 مليون دينار.وحدد تاريخ اسناد الأرباح يوم 17جوان 2026.