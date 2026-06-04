سليانة: 8 ألاف و250 طنا تقديرات صابة موسم الكرز

قدرت صابة الكرز "حب الملوك" بولاية سليانة للموسم الجاري ب8 ألاف و250 طنا، على مساحة 785 هكتارا، وفق رئيس مكتب الأشجار المثمرة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خالد بدر الدين.وبين بدر الدين في تصريح اليوم الخميس لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المساحة الجملية تعادل 314 ألف شجرة موزعة إلى 535 هكتارا بمعتمدية مكثر (أي مايعادل 214 ألف شجرة) و114 هكتارا ببرقو (45 ألف شجرة) ومثلها بمعتمدية كسرى و20 هكتار بمعتمدية سليانة الجنوبية (أي 8 ألاف شجرة).و أضاف أن ترويج ثمار "حب الملوك" يقتصر على سوق الجملة والفضاءات الكبرى وهو مايجعل عملية الترويج اكثر صعوبة مع وفرة الانتاج.وكشف أن ابرز إشكاليات القطاع تتلخص في قلة الموارد المائية المتوفرة، حيث أن أغلب الغراسات تتواجد بالقرب من البحيرات الجبلية التي تشكو نقصا حادا في كميات الامطار خاصة في سنوات الجفاف وغياب المصانع التحويلية ونقص اليد العاملة المختصة في التقليم والجني ونقص تكوين الفلاحين وعدم قدرة الفلاحين على وضع شباك واقية لحماية الصابة من البرد و العصافير وتأثر الإنتاج بالعوامل المناخية.